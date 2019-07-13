ÖGG sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 82. ÖGG sonucu
ÖGG sonuçları, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Özel Güvenlik Daire Başkanlığı üzerinden öğrenilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği belgelerle çalışma imkanına sahip olan özel güvenlik görevlileri, katılım gösterdikleri sınavın sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sınava giren binlerce vatandaşın merakla sorguladığı konular arasında yer alan ÖGG sınav sonuçları, sınavın ardından araştırılmaya devam ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
82. dönem ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın takvimine göre 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Bu yıl gerçekleşecek olan diğer sınavların tarihi şu şekilde;
|SINAVIN ADI
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|SINAV TARİHİ
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Temmuz 2019 Cuma
|25 Ağustos 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle