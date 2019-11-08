ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM'de!
84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim tarihinde yapılmıştı. Şimdi gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihte. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖGG sonuçları kısa bir süre sonra açıklanacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuç tarihi için açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı resmi sayfası üzerinden tarih vererek adayları bilgilendirdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden yayınladığı duyuruda sonuç tarihi için şu ifadeleri kullandı: “Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı Sonuçları 08 Kasım 2019 tarihinde açıklanması beklenmektedir.” Sonuçların mesai bitiminden önce açıklanması bekleniyor. 20 Ekim tarihinde gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçları, online sistem üzerinden T.C kimlik no ve güvenlik kodu bilgisiyle görüntülenebilecek.
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