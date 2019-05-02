ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır? 81. ÖGG sonuçları için net tarih!
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen binlerce vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınava 21 Nisan tarihinde katılım sağlamıştı. Bu dönem 81'incisi düzenlenen ÖGG için gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvimi belli oldu. Binlerce kişinin katılım sağladığı ÖGG sınavının ardından gözler kurumun yapacağı sonuç açıklama sürecine çevrildi. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sınav sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
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