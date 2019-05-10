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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

ÖGG sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

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ÖGG sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Sınava giren ve neticeye kilitlenen binlerce kişi, ÖGG sonuçları için günün ilk saatlerinde araştırmalarına başladı. 81.ÖGG sonuçları açıklamasının ardından 11-15 Mayıs tarih aralığında itiraz sürecine girecek olan adaylar, 16-18 Mayıs tarihine kadar itirazların değerlendirilmesini bekleyecek. 20 Mayıs tarihinde ise itiraz sonuçları açıklanacak. Peki, hepsinden önce 81. ÖGG sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖGG sonuçları için beklenen gün geldi. 21 Nisan tarihinde yazılı sınava giriş yapan on binlerce kişi, özel güvenlik belgesini almak için sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. Peki, 81. ÖGG sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler

ÖGG SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından değerlendirme süreci gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının, resmi takvime göre bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçların öğle saatlerinde adayların erişimine açılması öngörülüyor. 

Bu durum daire başkanlığının yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilecektir. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÖREVİ DIŞINDA BAŞKA İŞ VERİLEBİLİR Mİ?

Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi kurum ve kuruluşlara her eylemleri için idari para cezası verilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

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