79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarında son durum
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17.12.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarında son durum

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79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarında son durum

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları için nefesler tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 79. ÖGG sınavının sonuçları beklenilen tarihte açıklanmadı. Sınava giren adaylar, bir yandan resmi internet sitesi bir yandan da sosyal medya platformları üzerinden yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Peki, 79. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarında son durum

ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) 79. Temel eğitim sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Daha önce yapılan duyuru nedeniyle 2 Aralık'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 14 Aralık Cuma günü açıklanması bekleniyordu ancak beklentiler sonuçsuz kaldı. Peki, ÖGG sonuç tarihi değişti mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

79. dönem ÖGG sınav sonuçlarıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 79. dönem ÖGG sınav sonuçları http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak, adaylar T.C kimlik numaralarıyla bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
• Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan ma lvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi
Olacaklarda Ayrıca;

• 21 yaşını doldurmuş olmak.
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak
• 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve ayrıca haklarında valilikçe yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.
• Haklarında valilikçe yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu olması.

 

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