ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik sınav tarihleri
Özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının son etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının 78'incisi kısa zaman içinde yapılacak. Peki, ÖGG sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavları belli dönemlerde yapılmaya devam ediyor. 78'inci ÖGG sınavı 30 Eylül 2018 Pazar günü yapılacak. Öte yandan bu sınava ait sınav giriş yerleri de açıklandı.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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