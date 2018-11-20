ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınav tarihleri
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ne zaman yapılacağı, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, bu yıl son kez yapılacak 79. ÖGG sınavının tarihine dair araştırma yapıyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenlenen ÖGG sınavının bu yıl yapılacak son etabı için kısa bir süre kaldı. Sınava yönelik günlerdir hazırlık yapan vatandaşlar, söz konusu sınavın net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, ÖGG sınavının yapılacağı tarih...
79. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavları belli dönemlerde yapılmaya devam ediyor. 79'uncu ÖGG sınavı 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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