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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılım sağladığı, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 82. dönem sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınav soru ve cevaplarını öğrenen adayların gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG 2. dönem sınavlarıyla ilgili bilgiler.

30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanan ÖGG sınav sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ederken, sonuç tarihi hakkında araştırmalar da hız kazandı. ÖGG 2. dönem 58. yenileme eğitimi sınav soru ve cevapları Emniyet Gemel Müdürlüğü (EGM) tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar, cevap anahtarını gördükten sonra, netleri hakkında bilgi sahibi elde ettiler. Peki, ÖGG soru ve cavapları nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair merak edilenler.

ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi sınav soru ve cevap anahtarının yayınlandığını duyurdu. Adaylar soru ve cevap anahtarına, 3 Temmuz 2019 tarihinde itibaren www.egm.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar.

SORU VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların  2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

 

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