ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılım sağladığı, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 82. dönem sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınav soru ve cevaplarını öğrenen adayların gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG 2. dönem sınavlarıyla ilgili bilgiler.
30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanan ÖGG sınav sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ederken, sonuç tarihi hakkında araştırmalar da hız kazandı. ÖGG 2. dönem 58. yenileme eğitimi sınav soru ve cevapları Emniyet Gemel Müdürlüğü (EGM) tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar, cevap anahtarını gördükten sonra, netleri hakkında bilgi sahibi elde ettiler. Peki, ÖGG soru ve cavapları nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair merak edilenler.
ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi sınav soru ve cevap anahtarının yayınlandığını duyurdu. Adaylar soru ve cevap anahtarına, 3 Temmuz 2019 tarihinde itibaren www.egm.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar.
SORU VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖGG SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.
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