ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanıyor? 80. ÖGG sonuçları
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ve mevcut kayıtlarını yenilemek isteyenlerin merakla araştırdığı 80. ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Sınav takvimi içerisinde sınav sorularının yayımlanacağı ve 80. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı günü açıklayan Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığının, beklendiği üzere sonuçları bugün açıklaması bekleniyor. İşte, 80. ÖGG sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
ÖGG sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Sertifika sahibi olmak isteyen ve sertifikalarını yenilemek isteyenlerin merakla araştırdığı ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Peki, 80. ÖGG sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 80. ÖGG sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde bugün öğle saatlerinde adayların erişimine açılacak.
Sonuçların açıklanma saat ve tarihi, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç olabilecek.
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