ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
20 Ekim 2019'da yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 84'üncüsünün sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayan binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, sonuç açıklama tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
84. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu sınava katılan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı ve EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 84. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları henüz adayların erişimine açılmadı.
Bir hafta içerisinde yayınlanması beklenen ÖGG sınav soruları ve cevapları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG sınav sonuçlarının ise tarihi henüz bilinmiyor.
NASIL SORGULANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
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