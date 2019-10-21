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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 20:47, Son Güncelleme:

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

20 Ekim 2019'da yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 84'üncüsünün sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayan binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, sonuç açıklama tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

84. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bu sınava katılan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı ve EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

TARİH BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 84. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları henüz adayların erişimine açılmadı.

Bir hafta içerisinde yayınlanması beklenen ÖGG sınav soruları ve cevapları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden görüntülenebilecek. ÖGG sınav sonuçlarının ise tarihi henüz bilinmiyor.

NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

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