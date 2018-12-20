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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 79. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları

2 Aralık'ta yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 79'uncusunun sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14 Aralık'tan bu yana açıklanmasına yönelik beklentilerin olduğu ÖGG sınavının sonuçlarının halen açıklanmaması, söz konusu sınava katılan vatandaşları meraklandırdı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

79. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçlarının henüz neden açıklanmadığı, bu sınava katılan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı ve EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

TARİH BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 79. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları henüz adayların erişimine açılmadı.

14 Aralık'ta açıklanması öngörülen sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanabileceği tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren T.C kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI POLİSİ GEÇTİ

Özel güvenlik hizmetlerinde çalışan kişi sayısı, emniyet mensubu sayısını geçerek 283 bin 566'ya ulaştı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polislik eğitimi gerektirmeyen nöbet, devriye hizmeti, konser, spor müsabakaları ve benzeri sosyal etkinliklerde güvenlik tedbirleri alan ve kişiler ile AVM gibi yerlerin korunmasını sağlayan özel güvenlik hizmetleri, çok sayıda kişinin istihdam edildiği sektör olarak öne çıktı.

Özel güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğünün 276 bin 963 olan personel sayısını geçerek, 283 bin 566 kişiye ulaştı.

Türkiye genelinde bin 440 özel güvenlik şirketi, 448 özel güvenlik eğitim kurumu, 297 kişi koruması ve 270 alarm izleme merkezi, faaliyetlerini sürdürürken, 101 bin 204 yere de özel güvenlik izni verildi. Ayrıca özel güvenlik görevlileri, 47 bin 360 kısa, 5 bin 199 uzun namlulu silah ile hizmet veriyor.

Sektördeki şirket, eğitim kurumu, alarm izleme merkezi gibi kurumlar, 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından denetleniyor.

Not: Bu veriler 2018 Mart ayına aittir.

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