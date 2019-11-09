ÖGG sınav sonuçları açıklandı.. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim tarihinde yapılmıştı. Adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖGG sonuçları açıklandı. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖGG sonuçları açıklandı ve şuanda sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki ÖGG sonuçları nasıl sorgulanır?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları açıklandı
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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