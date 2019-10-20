ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavı ne zaman, saat kaçta?
Başvuruları 13 Eylül 2019 Cuma günü alınan ÖGG’nın (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavının tarihi ve saat bilgisi merak konusu oldu. Özel güvenlik görevlisi adayları günlerdir hazırlandıkları sınavı kaçırmamak için ÖGG’nin tarihi ve saati üzerine internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı için artık sadece saatler kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvimde, 2019 tarihinde gerçekleşecek olan tüm ÖGG sınavlarının tarihi yer alıyor. Peki, takvime göre Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
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