ÖGG alımı için süreç devam ediyor: 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının (ÖGG) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı’nın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, 83. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda 83. Dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Adayların ÖGG sınavında başarılı sayılması için en az 60 puan alması gerekiyor. Sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden adaylar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, 83. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını bildirdi.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
2019 ÖGG TAKVİMİ
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUCU
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|16
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|17
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
|(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE
|SINAV YAPILACAKTIR)
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