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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriÖGG alımı için süreç devam ediyor: 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GeriGündem ÖGG alımı için süreç devam ediyor: 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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12.09.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

ÖGG alımı için süreç devam ediyor: 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖGG alımı için süreç devam ediyor: 83. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının (ÖGG) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavı’nın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, 83. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda 83. Dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Adayların ÖGG sınavında başarılı sayılması için en az 60 puan alması gerekiyor. Sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden adaylar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, 83. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını bildirdi. 

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2019 ÖGG TAKVİMİ

ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUCU13 Eylül 2019 Cuma20 Ekim 2019 Pazar
5ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI01 Kasım 2019 Cuma08 Aralık 2019 Pazar
11B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar
12C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar
13A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar
14SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar
15ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı
16HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK 20 Haziran 2019 Perşembe
ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 
17ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2019
(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE 
SINAV YAPILACAKTIR) 

 

 

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