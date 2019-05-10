ÖGG 81. dönem sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sonuç sorgulama ekranı!
ÖGG 81. dönem sınav sonuçları, takvimde belirtildiği gibi bugün açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan 81. dönem ÖGG sınav sonuçları, TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek. İşte, ÖGG sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
ÖGG sonuç sorgulama ekranına adaylar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da aşağıdaki link üzerinden ulaşabilecek. ÖGG sonuçları sonrasında süreç itiraz ile devam edecek.
İTİRAZ NASIL YAPILACAK?
81.ÖGG sonuçları açıklamasının ardından 11-15 Mayıs tarih aralığında itiraz sürecine girecek olan adaylar, 16-18 Mayıs tarihine kadar itirazların değerlendirilmesini bekleyecek. 20 Mayıs tarihinde ise itiraz sonuçları açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
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