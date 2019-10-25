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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ofislerde yeni dönem

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Ofislerde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri'nde yeni dönem başlıyor. Bünyelerinde yeni daire başkanlıkları oluşturulan ofisler, yurtiçinde ve yurtdışında çalışma bürosu açabilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamuda Dijital Dönüşüm Lideri olarak belirlenirken, siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka alanlarında yeni birimler kurulacak. İnsan Kaynakları Ofisi’nde ise Yetenek Kazanımı Dairesi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde 7 daire başkanlığı kuruldu. Ofis bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirecek. Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirecek olan daire başkanlığı, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Daire Başkanlığı ise Türkiye’nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturacak. Bu birim ayrıca, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek.

FİNANS MERKEZİ FİNANS OFİSİ’NDE

Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü analiz edip raporlayacak Finans Ofisi ise ayrıca, finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapacak. Ofis, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini de yürütecek. Ofis bünyesinde kurulan 5 daire başkanlığından biri de İFM Dairesi Başkanlığı olacak. Bu birim, İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak stratejileri geliştirecek, İFM projesinin tamamlanması ve faaliyete geçmesini sağlamak için koordinasyon görevini yerine getirecek. Finans Ofisi, faizsiz finans konusunda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak araştırmalar yapacak.

YETENEK AVCILARI İÇİN HAVUZ

Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkaracak olan İnsan Kaynakları Ofisi ise özel yeteneklerin keşfini sağlayacak ve yetenek yönetimi projelerini yürütecek. Ayrıca kamuda liyakat ve yetkinliğin arttırılması için çalışmalar yapılacak. Yurtdışında ikamet eden insan kaynağı da belirlenecek. Ofis bünyesinde kurulacak Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturacak. Yetenekli çocuk ve gençler, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim döneminde keşfedilerek yetenek ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yapmaları sağlanacak.

ERDOĞAN’A ÜST YÖNETİCİ RAPORU

Ofis bünyesinde kurulacak Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı ise iş hayatında olan veya aday insan kaynağına yönelik istihdam, memnuniyet, sadakat, liyakat, fırsat eşitliği, şeffaflık, yenilikçilik, verimlilik ve performans gibi konularda ölçüm ve analizler yapacak. Cumhurbaşkanınca talep edilmesi halinde üst kademe kamu yöneticileri kadro ve pozisyonları için adaylara yönelik değerleme raporu hazırlayacak.

Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapacak olan Yatırım Ofisi bünyesinde Yatırımcı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulacak. Bu birim, girişimcilerin ihtiyaç duyacakları destek hizmetlerini tasarlayacak ve yürütecek. Ofis, Türkiye’deki yatırım ortamı ve yatırım imkânları hakkında yabancı yatırımcıları bilgilendirecek.

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