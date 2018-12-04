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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

OECD: Türkiye’de 10 karardan sadece 1’i okuldan

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OECD: Türkiye’de 10 karardan sadece 1’i okuldan

OECD’nin yeni raporu, Türkiye’nin okul özerkliğinde son sırada olduğunu gösteriyor. 2017 verilerine göre Türkiye’de devlet okulları kendi eğitimleriyle ilgili kararların sadece yüzde 8’ini alabiliyor. En yüksek oransa yüzde 90 ile Hollanda’ya ait. OECD’ye göre kendi kararlarını alabilen okullar daha başarılı öğrenciler yetiştiriyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ‘Eğitimde Okul Özerkliği’ raporunu yayınlandı. Buna göre kendi müfredat, standart ve değerlendirmelerini yapabilen okullar daha başarılı oluyor. 35 üye ülke arasında, okul özerkliğinde İsviçre ve Yunanistan ile birlikte son sırada yer alan Türkiye’de, eğitimle ilgili her 10 karardan 7’si hükümetten geliyor. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:

ÖZERKLİK BAŞARI DA GETİRİYOR

1980’den itibaren Avustralya, Kanada, İsveç, Finlandiya ve Hollanda gibi birçok ülkede devlet okullarının özerkleşmesi için reformlar yapıldı. PISA sonuçları kendi eğitim, müfredat ve değerlendirmeleriyle ilgili karar alma özgürlüğüne sahip okullarda, öğrencilerin akademik performanslarının yükseldiğini gösteriyor. Ancak okul özerkliği; açık bir ulusal vizyon, iyi eğitilmiş yöneticiler ve eğitim kurumları için güçlü hesap verilebilirlik mekanizmalarıyla desteklenmeli.

LİSTENİN BİR NUMARASI HOLLANDA

Hollanda, okul özerkliğinde OECD’nin açık ara lider ülkesi. Her 10 karardan 9’unu okullar veriyor. Ülkede, eğitim kurumlarına geniş bir özgürlük alanı tanınıyor. Kendi öğretim programlarını tasarlayabiliyor, değerlendirme sistemleri geliştirebiliyorlar. Bu ülkeyi yüzde 68 ile Çek Cumhuriyeti ve yüzde 65 ile İngiltere takip ediyor. Kıta Avrupası’ndaki eğitime göre farklı olan ABD’de ise okulların karar alma oranı yüzde 16. Ancak ülkede yerel eğitim bölgeleri bu sorumluluğun yüzde 72’sini üstleniyor.

OECD: Türkiye’de 10 karardan sadece 1’i okuldan

TÜRKİYE’DE SÖZ MERKEZDE

Türkiye, okul özerkliğinde yüzde 8 ile OECD ülkeleri arasında İsviçre ve Yunanistan ile son sırada. Okullar her 10 karardan sadece birini tek başına alabiliyor. Karar konusunda MEB’e bağlı eğitim müdürlükleri gibi otoritelerinin söz sahibi olma oranı yüzde 19’u bulurken; hükümette ise yüzde 73’e yükseliyor. Türkiye ile birlikte İsviçre, Fransa, İspanya ve Yunanistan’da okulların karar alma oranı yüzde 10’u geçmiyor. Ancak bu ülkelerde yerel mekanizmalar daha etkili.

ÖZERK OKUL İYİ MÜDÜR İSTİYOR

Okul özerkliğiyle birlikte, iyi eğitilmiş ve tecrübeli okul yöneticileri ihtiyacı da artıyor. Öğretmenler ile okul yöneticileri arasında işbirliğinin de ele alınması gerekiyor. Özellikle okul müdürlerinin iş yükü arttığı için yöneticiler yoğun stresle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle hükümet veya yerel yönetimler okul yöneticilerinin eğitiminde daha kapsamlı programlar geliştirebilmeli.

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