OECD: Sınıf mevcudunu azaltmak maliyetli
OECD, ‘Öğrenci Sayısını Düşürmek’ raporunu yayınladı. OECD’nin analizine göre sınıf mevcudunu sadece bir kişi azaltmak için öğrenci başına ek 300 dolar harcanması gerekiyor.
Rapor şöyle deniliyor: “Sınıflarda öğrenci sayısını azaltmak için ülkelerin önemli bir maliyet hesabı yapması gerekiyor. Sınıf başına düşen öğrenci sayısında sadece bir azalma için öğrenci başına yapılan yıllık harcamanın yaklaşık 300 dolar artması gerekiyor. Bu miktar, OECD’nin İsviçre gibi yüksek gelir grubundaki ülkelerinde 5 bin doları bulabiliyor. Daha az öğrenciye sahip sınıflar için ek öğretmen ihtiyacı da doğuyor. Eğer bir ülke, harcamalarını sabit tutarak, sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşürmeyi planlıyorsa, bu da düşük öğretmen maaşları ile uzun öğretim saatleriyle sağlanabiliyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle