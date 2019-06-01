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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
01.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı

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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin yakınındaki müstakil evde yaşayan ve bahçesinde odun kıran komşusu Sevcan Yalman'la (50) gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışan İsmail İ. (39), önce balkonundan komşusuna şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından komşusunun yanına giden İsmail İ., Yalman'ı tekme- tokat dövüp, parke taşı ve nacakla hastanelik etti. O anlar ise, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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  • Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı
  • Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı
  • Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı
  • Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen perşembe günü, Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Sevcan Yalman, evinin bahçesinde odun kırmaya başladı. Bu sırada gürültüden rahatsız olan komşusu İsmail İ., evinin balkonuna çıkarak, Yalman ile gürültü çıkardığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında İsmail İ., eline geçirdiği cam şişe, parke taşı ve kovayı Yalman'a fırlattı. Parke taşı sırtına isabet eden Yalman, yere yığıldı. İsmail İ., zemin kattaki balkonunun duvarından sokağa çıkarak Yalman'ın yanına gitti.

Tekme- tokat saldırdığı Yalman'ı, daha sonra parke taşıyla darp etmeyi sürdürdü. Kadının elindeki nacağı da alan İsmail İ., yerde yatan yaralı Yalman'a defalarca vurdu.

Diğer komşuların araya girmesiyle Yalman, ölümden döndü.

ŞİDDET ANI KAMERADA

İsmail İ.'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusuna uyguladığı şiddet, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüde komşusuyla tartışan İsmail İ.'nin parke taşı ve kova fırlatmasının ardından bahçe inmesi, ardından da yerdeki kadına parke taşı ve nacakla defalarca vurması yer alıyor. Komşularının haber vermesiyle ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yalman'ın tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma İsmail İ.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası aynı gün adliyeye sevk edilen İsmail İ., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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