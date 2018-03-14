Ödüllük doktorlar

Törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kendisine yapılmış saydığını belirterek, “Türkiye’nin en ücra köşelerinde hizmet üretiyoruz. Dünyanın her yerinde mazluma umut oluyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti yüzde 75’lere ulaştı. Gelinen nokta sağlık çalışanlarının eseridir. Bu kadar fedakârlığa rağmen bazı kendini bilmezler sağlık çalışanlarına şiddet uygulayabiliyorlar. Daha etkin tedbirler almak bizim sorumluluğumuz. Sağlıkta çalışanların memnuniyeti de artırılmalı. Haklı olarak dile getirdikleri sorunları giderilecektir. Bu konuda yasal çalışmalar devam ediyor” dedi.



