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    Ödüllü sergi İstanbul'da

    ANKARA
    08.05.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Mimarlar Odası’nın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl XVI. dönemi gerçekleştirilen “Ulusal Mimarlık Sergisi" İstanbul ile devam ediyor. 

    Ankara'dan sonra İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bugün açılacak sergi 2 Haziran'a kadar gezilebilecek. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisinin sonraki durakları ise şöyle olacak: 

    1-19 Ekim 2018_ Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR

    22 Ekim-2 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, ADANA

    5-17 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İlkadım SAMSUN

    19 Kasım-3 Aralık 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, Antakya HATAY 

    Türkiye mimarlığını uluslararası ortamlarda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödül seçkilerine aday gösterilen mimarlar ve eserler; programımızda ödül alan mimarlar ve ödül adayları arasından seçildi. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde ödül alan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası programlarda doğal ödül adayı olarak da belirlenebiliyor. 

    Ödüllü sergi İstanbulda

    30.yılında Ulusal Mimarlık Ödüllerini kazanan isimler ise şöyle: 

    Mimar Sinan Büyük Ödülü Şevki PEKİN
    Anma Programı (2018-2020) Nezih ELDEM
    Mimarlığa Katkı Ödülü Ali CENGİZKAN
    Mimarlığa Katkı Ödülü Sibel BOZDOĞAN
    Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü VEKAM - Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

    YAPI DALI ÖDÜLLERİ

    Diyarbakır Yenişehir Belediyesi
    Semra Uygur, Özcan Uygur
    Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi
    Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar
    Teknopark İstanbul Yönetim Ve Ar-Ge Yapısı
    Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu

    YAPI / ÇEVRE (Kamusal Alan Tasarımı) DALI ÖDÜLÜ

    Bostanlı Yaya Köprüsü & Gün Batımı Terası
    Evren Başbuğ, Hülya Arkon (İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Etüd ve Projeler Daire Başkanı)

    YAPI KORUMA DALI ÖDÜLÜ

    Müze Salon ve Süitler
    Aslı Özbay

    PROJE DALI ÖDÜLLERİ

    Turgutreis Yaşam Merkezi
    Yakup Atıl Beçin

    Samsun Arkeoloji Müzesi
    Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı

    FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLLERİ

    Zenotopia
    Ömer Yeşildal

    Hatay Bölgesi Kentsel Tasarım ve Fikir Projesi
    Abdurrahman Çekim

    Etiketler: NoMobil , gündem
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