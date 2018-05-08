Ödüllü sergi İstanbul'da

Ankara'dan sonra İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bugün açılacak sergi 2 Haziran'a kadar gezilebilecek. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisinin sonraki durakları ise şöyle olacak:
1-19 Ekim 2018_ Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR
22 Ekim-2 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, ADANA
5-17 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İlkadım SAMSUN
19 Kasım-3 Aralık 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, Antakya HATAY
Türkiye mimarlığını uluslararası ortamlarda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödül seçkilerine aday gösterilen mimarlar ve eserler; programımızda ödül alan mimarlar ve ödül adayları arasından seçildi. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde ödül alan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası programlarda doğal ödül adayı olarak da belirlenebiliyor.
30.yılında Ulusal Mimarlık Ödüllerini kazanan isimler ise şöyle:
Mimar Sinan Büyük Ödülü Şevki PEKİN
Anma Programı (2018-2020) Nezih ELDEM
Mimarlığa Katkı Ödülü Ali CENGİZKAN
Mimarlığa Katkı Ödülü Sibel BOZDOĞAN
Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü VEKAM - Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
YAPI DALI ÖDÜLLERİ
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi
Semra Uygur, Özcan Uygur
Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi
Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar
Teknopark İstanbul Yönetim Ve Ar-Ge Yapısı
Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu
YAPI / ÇEVRE (Kamusal Alan Tasarımı) DALI ÖDÜLÜ
Bostanlı Yaya Köprüsü & Gün Batımı Terası
Evren Başbuğ, Hülya Arkon (İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Etüd ve Projeler Daire Başkanı)
YAPI KORUMA DALI ÖDÜLÜ
Müze Salon ve Süitler
Aslı Özbay
PROJE DALI ÖDÜLLERİ
Turgutreis Yaşam Merkezi
Yakup Atıl Beçin
Samsun Arkeoloji Müzesi
Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı
FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLLERİ
Zenotopia
Ömer Yeşildal
Hatay Bölgesi Kentsel Tasarım ve Fikir Projesi
Abdurrahman Çekim