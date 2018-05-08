Ödüllü sergi İstanbul'da

Ankara'dan sonra İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bugün açılacak sergi 2 Haziran'a kadar gezilebilecek. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisinin sonraki durakları ise şöyle olacak:



1-19 Ekim 2018_ Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR

22 Ekim-2 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, ADANA

5-17 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İlkadım SAMSUN

19 Kasım-3 Aralık 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, Antakya HATAY

Türkiye mimarlığını uluslararası ortamlarda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödül seçkilerine aday gösterilen mimarlar ve eserler; programımızda ödül alan mimarlar ve ödül adayları arasından seçildi. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde ödül alan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası programlarda doğal ödül adayı olarak da belirlenebiliyor.

30.yılında Ulusal Mimarlık Ödüllerini kazanan isimler ise şöyle:



Mimar Sinan Büyük Ödülü Şevki PEKİN

Anma Programı (2018-2020) Nezih ELDEM

Mimarlığa Katkı Ödülü Ali CENGİZKAN

Mimarlığa Katkı Ödülü Sibel BOZDOĞAN

Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü VEKAM - Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi



YAPI DALI ÖDÜLLERİ



Diyarbakır Yenişehir Belediyesi

Semra Uygur, Özcan Uygur

Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi

Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar

Teknopark İstanbul Yönetim Ve Ar-Ge Yapısı

Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu



YAPI / ÇEVRE (Kamusal Alan Tasarımı) DALI ÖDÜLÜ



Bostanlı Yaya Köprüsü & Gün Batımı Terası

Evren Başbuğ, Hülya Arkon (İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Etüd ve Projeler Daire Başkanı)



YAPI KORUMA DALI ÖDÜLÜ



Müze Salon ve Süitler

Aslı Özbay



PROJE DALI ÖDÜLLERİ



Turgutreis Yaşam Merkezi

Yakup Atıl Beçin



Samsun Arkeoloji Müzesi

Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı



FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLLERİ



Zenotopia

Ömer Yeşildal



Hatay Bölgesi Kentsel Tasarım ve Fikir Projesi

Abdurrahman Çekim