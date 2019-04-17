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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ODTÜ’lüler stadyumu istiyor

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ODTÜ’lüler stadyumu istiyor

ODTÜ Rektörlüğü’nün maddi imkânsızlık gerekçesiyle iptal ettiği, birçok sanatçının ücretsiz konser vereceğini duyurmasının ardından izin verdiği şenlikle ilgili şimdi de ‘stadyum krizi’ çıktı.

Şenliğin yapılabilmesi için sosyal medyada seferberlik başlatan ve öğrencilerle yönetim arasında uzlaşmacı rolü üstlenen sanatçı Haluk Levent, Hürriyet’in sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök ve yönetimle bir araya gelerek, öğrencilerin taleplerini ilettim. ODTÜ’de sanatçı olarak değil, eski bir ODTÜ’lü, öğrencilerin abisi olarak bulundum. Bugüne kadar iki taraf arasında uzlaşma zemini sağlanamamıştı. Araya girmemizle en azından bir diyalog başlattık. Rektörlük, bazı alanlarda şenliğin yapılabileceğini söylüyor ama öğrenciler stadyumu, geçmiş 30 yılda olduğu gibi kullanmak istiyor.

Rektörlük de ‘Stadyumda oturabilirsiniz, şenlik boyunca kullanabilirsiniz ancak sahne kuramazsınız, sahneyi Kemal Kurdaş Kültür Merkezi’ne kurabilirsiniz’ diyor. Gerekçe olarak da temizlik, güvenlik ve personel durumunu sunuyor. Öğrenciler ise bu gerekçeleri yeterli bulmuyor ve daha sağlam bir gerekçe bekliyor. Stadyum, öğrencilerin kırmızı çizgisi. Şenlik boyunca konserlerin burada verilmesini istiyor. Tek diyebileceğim; ODTÜ’nün felsefesine Devrim Stadyumu yakışır. Öğrencilerin pes edeceğini düşünmüyorum. Artık iş rektörlük ve öğrencilerde. Tekrar devreye girmem gerekirse üstüme düşeni yaparım.”

‘Traktor’ eylemi

ÜNİVERSİTE yönetiminin Devrim Stadyumu ile ilgili kararını protesto eden ODTÜ öğrencileri, dün Rektörlük önünde eylem yaptı. Öğrenciler bir yandan da Twitter’da “Devrimsizşenlikolmaz” etiketi altında tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, konserler için talepte bulundukları ses sistemi ‘Traktor’un, traktör olarak anlaşılmasını esprili dille ele aldı. Rektörlük önünde traktör maketi getiren öğrenciler, “Traktör burada rektör nerede” sloganları attı.

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