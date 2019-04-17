ODTÜ’lüler stadyumu istiyor
ODTÜ Rektörlüğü’nün maddi imkânsızlık gerekçesiyle iptal ettiği, birçok sanatçının ücretsiz konser vereceğini duyurmasının ardından izin verdiği şenlikle ilgili şimdi de ‘stadyum krizi’ çıktı.
Şenliğin yapılabilmesi için sosyal medyada seferberlik başlatan ve öğrencilerle yönetim arasında uzlaşmacı rolü üstlenen sanatçı Haluk Levent, Hürriyet’in sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök ve yönetimle bir araya gelerek, öğrencilerin taleplerini ilettim. ODTÜ’de sanatçı olarak değil, eski bir ODTÜ’lü, öğrencilerin abisi olarak bulundum. Bugüne kadar iki taraf arasında uzlaşma zemini sağlanamamıştı. Araya girmemizle en azından bir diyalog başlattık. Rektörlük, bazı alanlarda şenliğin yapılabileceğini söylüyor ama öğrenciler stadyumu, geçmiş 30 yılda olduğu gibi kullanmak istiyor.
Rektörlük de ‘Stadyumda oturabilirsiniz, şenlik boyunca kullanabilirsiniz ancak sahne kuramazsınız, sahneyi Kemal Kurdaş Kültür Merkezi’ne kurabilirsiniz’ diyor. Gerekçe olarak da temizlik, güvenlik ve personel durumunu sunuyor. Öğrenciler ise bu gerekçeleri yeterli bulmuyor ve daha sağlam bir gerekçe bekliyor. Stadyum, öğrencilerin kırmızı çizgisi. Şenlik boyunca konserlerin burada verilmesini istiyor. Tek diyebileceğim; ODTÜ’nün felsefesine Devrim Stadyumu yakışır. Öğrencilerin pes edeceğini düşünmüyorum. Artık iş rektörlük ve öğrencilerde. Tekrar devreye girmem gerekirse üstüme düşeni yaparım.”
‘Traktor’ eylemi
ÜNİVERSİTE yönetiminin Devrim Stadyumu ile ilgili kararını protesto eden ODTÜ öğrencileri, dün Rektörlük önünde eylem yaptı. Öğrenciler bir yandan da Twitter’da “Devrimsizşenlikolmaz” etiketi altında tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, konserler için talepte bulundukları ses sistemi ‘Traktor’un, traktör olarak anlaşılmasını esprili dille ele aldı. Rektörlük önünde traktör maketi getiren öğrenciler, “Traktör burada rektör nerede” sloganları attı.
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