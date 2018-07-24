ODTÜ’lü öğrencilerin tahliye talebine ret
ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan pankart nedeniyle tutuklanan 4 öğrenci için yapılan itirazı, üst hâkimlik, “Kararın usûl ve yasaya uygun olduğu” şeklindeki tek cümlelik gerekçeyle reddetti. Avukatlar, taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdiler.
ODTÜ’lü 4 öğrenci ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 Temmuz’da Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararına üst numaralı Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulunmuştu.
TEK CÜMLELİK GEREKÇE
İtiraz başvurusunda öğrencilerin üretmiş oldukları projelerle ilgili bilgi ve belgelere, 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ise “Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararının usûl ve yasaya uygun olduğu..” diyerek itiraz başvurusunu reddetti. Öğrencilerin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, şunları belirtti: “Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkâr etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar.”
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