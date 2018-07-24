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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
24.07.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

ODTÜ’lü öğrencilerin tahliye talebine ret

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
ODTÜ’lü öğrencilerin tahliye talebine ret

ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan pankart nedeniyle tutuklanan 4 öğrenci için yapılan itirazı, üst hâkimlik, “Kararın usûl ve yasaya uygun olduğu” şeklindeki tek cümlelik gerekçeyle reddetti. Avukatlar, taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdiler.

ODTÜ’lü 4 öğrenci ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 Temmuz’da Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararına üst numaralı Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulunmuştu.

TEK CÜMLELİK GEREKÇE

İtiraz başvurusunda öğrencilerin üretmiş oldukları projelerle ilgili bilgi ve belgelere, 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ise “Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararının usûl ve yasaya uygun olduğu..” diyerek itiraz başvurusunu reddetti. Öğrencilerin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, şunları belirtti: “Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkâr etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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