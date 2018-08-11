ODTÜ'lü öğrenciler serbest
ODTÜ’de mezuniyet töreninde taşıdıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili karikatürlü pankart için tutuklanan 4 öğrencinin tahliyesine karar verildi.
Öğrencilerin avukatı, asliye ceza mahkemesinin, iddianamenin kabulüyle birlikte dört sanığın tutukluluğunun devamı yönündeki kararına ağır ceza mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Ağır ceza mahkemesi, itirazı yerinde görerek, tutuklu sanıkların tahliyelerini kararlaştırdı.
ODTÜ’nün mezuniyet töreninde pankartı taşıyan ve pankartı tören alanına götürmeye yardım eden 4 öğrenci ile pankartı bastığı belirlenen bir kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4’er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
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