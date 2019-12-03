ODTÜ’lü İrem’in ölümü yasa boğmuştu: 'Pimi ben taktım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriODTÜ’lü İrem’in ölümü yasa boğmuştu: 'Pimi ben taktım'
GeriGündem ODTÜ’lü İrem’in ölümü yasa boğmuştu: 'Pimi ben taktım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
03.12.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

ODTÜ’lü İrem’in ölümü yasa boğmuştu: 'Pimi ben taktım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANKARA'da üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün (21), yerleşke içinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan arka kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili sürücü Tahir Kepenek'in tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, kamyonetin kapağında tadilat yapan görevliler tanık olarak dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen teknisyen Hasan S., ''Kapağın sağa sola açılması için menteşelerde pim olması gerekir. Menteşe vardı; ancak pim yoktu. Menteşelere pimi ben taktım, çalışır vaziyetteydi.'' dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün, üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Kepenek ile İrem Kütük’ün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen teknisyen Hasan S., araçta ufak tefek tamiratlar yaptıklarını, tadilat yapmadıklarını söyledi. Hasan S. "Kamyonettin kapağının aşağı, yukarı ve yana açılma sistemi mevcuttu.

Kapağın sağa sola açılması için menteşelerde pim olması gerekir. Menteşe vardı; ancak pim yoktu. Menteşelere pimi ben taktım, çalışır vaziyetteydi.

Pim yerine tam takılırsa kendi kendine çıkması mümkün değil. Yarım takılırsa çıkabilir. Tam takılırsa, yolun bozuk olması, çukurlar olması, setler olması hareket halindeyken pimin çıkması mümkün değil. Ancak yarım takılırsa, bozuk yoldan yerinden çıkabilir" dedi.

ODTÜdeki akılalmaz kaza kamerada İremi öldüren ihmal...
ODTÜ'deki akılalmaz kaza kamerada! İrem'i öldüren ihmal...



HAKİMDEN TANIKLARA TEPKİ

Metal işleri şefi olarak çalışan tanık Kamil S., bizzat kendisinin tamirat işlerinde çalışmadığı, kendilerine gelen formları doldurarak gerekli işlerin yapılmasını sağladıklarını, kendilerine bildirilen eksiklikler dışında tamirat yapmadıklarını söyledi.

Menteşelerdeki pimlerin takıldığını, başka bir işlem yapılmadığını söyleyen tanığa hakim tepki gösterdi. "Kim ne yaptı kimse bilmiyor" diyen hakim, bir önceki tanığa çelişki nedeniyle tekrar söz vererek, kapağın açık vaziyette kamyonete sabitlenmesi işlemini kimin yaptığını sordu.

Tanık Hasan S., "Arka kapağın menteşelerine pim, kapandığında sabitlemek için kanca, kol ve kolun geri dönüşünü engellemek için pim yapma işinde ben çalıştım.

Kapağın yan kasaya sabitlenmesi için yapılması gereken pimi, ben izinli olduğum için başkası yapmış. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Sanık Kepenek, önceki duruşmada, hizmetli kadrosunda çalıştığını; ancak sürücü belgesi olduğu için yetkilendirme yazısıyla şoför olarak çalıştığını, 2018 yılı Ağustos ayında aracın kapak sisteminde değişiklik yapıldığını söylemişti.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Cinayet gibi kaza Bakın İrem nasıl öldü
Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle