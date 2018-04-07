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    ODTÜ'lü Esra Yazar o anı anlattı: Lüks araç durunca önce tedirgin oldum. Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar’daki evinden CHP Genel Merkezi’ne giderken otostop çeken öğrencileri okullarına bırakmıştı. ODTÜ’lü öğrencilerden uluslararası ilişkiler öğrencisi Esra Yazar, o anı anlattı.

    Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre lüks araç durunca önce tedirgin olduğunu belirten Yazar, “Bulunduğumuz yer otostop noktası olarak bilinir. Yaklaşık 25 kişi vardı. Bir anda araba durdu. ODTÜ’ye gitmek için mi beklediğimizi sordu. Cevap vermedim çünkü son dönemde burada bekleyen arkadaşlar lüks araçların tacizine uğruyor. Onlardan biri sandım. Kapı açıldı. Sıradaki ilk 5 kişi araca bindik. Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşımızda görünce çok şaşırdık” dedi.

    Araçta selfie yapıp paylaşan Yazar, “4 kişi bindik ama birbirimizi tanımıyorduk. İlk anda bir sessizlik oldu. Herkes gülümsüyordu. Kılıçdaroğlu, ailelerimiz, bölümlerimiz ve kampus hakkında sorular sordu. Biri kimya bölümünde okuyan Bangladeşliydi. Diğer arkadaşlar da siyaset bilimi, havacılık ve uzay mühendisliğindendi. Arkadaşlardan biri seçimleri sordu, gençlik olarak umutsuz olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘Güveninizi kaybetmeyin. Sandıklarımızı korursak, korkacak bir şey kalmaz’ dedi. Herkesi kendi fakültesi önünde indirdi. Ben en son indim. Çok nazikti” diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu o fotoğrafı anlattıKılıçdaroğlu o fotoğrafı anlattı

    CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktıCHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

    Etiketler: Esra Yazar , NoMobil , gündem
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