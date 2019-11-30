ODTÜ’den sahte peygamberliğe tuhaf bir yolculuk

ÖNCE ODTÜ, ARDINDAN DPT

Geçmişine bakınca çok parlak bir eğitim ve kariyer görünüyor. 1933 yılında Bursa İznik’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra 1956’da İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Banka ve Muhasebe Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra ODTÜ’de ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Türkiye Vakıflar Bankası’nda çalıştı. 1970’lerde ise Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) planlama uzmanı olarak görev aldı. O dönemde ‘Likit Mekanizması’, ‘Türkiye’de Orta Vadeli Krediler’, ‘Türkiye Sanayisinde Finansal Problemler’ gibi ekonomi alanında bazı kitaplara imza attı.

TARİKATTAN YARGILANDIM

Ancak DPT’de çalıştığı dönemde adı sık sık teşkilat içindeki tarikat faaliyetleriyle gündeme geldi. Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal DPT’nin başındayken, “Kurum tarikatçı yuvası oldu” türü haberler basına yansıdı ve özellikle Evrenosoğlu’na dikkat çekildi. Onun çevresine toplayıp etkilediği bazı gençlerin ailelerinin de şikâyetçi olduğu yazıldı.

Bu iddialardan bir süre sonra, 1986 yılında İskender Evrenosoğlu yargılandı. Kendi sitesinde o dönemi şöyle anlatıyordu: “29 Kasım 1986’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce tutuklandım. Konu ‘Devlet Plânlama Teşkilatı’nda tarikatçılık yapmak’ iddiasıydı. Daha sonra beraat ettim...”

Evrenosoğlu fikirlerini yaymak için 25 Ekim 1989’da ‘Medeniyet, İrfan, Hayır ve Ref’ (Mihr) adlı bir vakıf kurdu. Resmi Gazete’de vakfın kuruluş gerekçesi ‘Yardıma muhtaç kişilere vakıf üyelerinden ve dışarıdan sağlanan yardımları ulaştırmak’ şeklindeydi.

‘BEN PEYGAMBERİM’ DEDİ

Evrenosoğlu’nun asıl ‘uçuşu’ ise 1995 yılında çıkardığı ‘Risalet Nurları’ kitabıyla oldu ve kendini ‘peygamber’ ilan etti. Evrenosoğlu “Risalet Nurları benim için son derece değerli, Allah’ın büyük lütfu keremiyle yazdırdığı, sohbet niteliğinde bir kitaptır. 1976 senesinde yazdırılmaya başlanmıştır. Kitabın bir sır olarak saklanması emredildiği cihetle, 1986 senesine kadar kasamda muhafaza altına aldım. 29 Kasım 1986’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce tutuklandım. Daha sonra beraat ettim. Böylece kitap önce polislerin, sonra yetkili mahkemenin, oradan da kötü niyetli insanların eline benim rızam olmaksızın geçti” diyordu.

KENDİNİ REKTÖR DE YAPTI

Israrla kendisinin peygamber olduğunu, hatta Allah’ı gördüğünü ileri süren Evrenosoğlu, 1990’lı yılların sonunda ABD’ye gitti. 2000 yılında Amerika’daki Virginia eyaletinde “University Of Allah” (Allah’ın Üniversitesi) adını verdiği bir üniversite kurduğunu duyurdu. Kendisini rektör ilan ettiği ‘üniversitesi’ için “Allah’ın emriyle kurulmuştur. Allah emretmiştir. Bize onu kurmak şerefini bahşetmiştir. Ve mutlaka yardımcı olmuştur bize” dedi. Türkiye’nin ‘Sahte peygamber’ olarak tanıdığı Evrenosoğlu’na ait 5 internet sitesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı bulundu. Yapılan şikâyet üzerine mahkeme 2019 yılında bu sitelere erişimi engelledi.

86 yıl önce Bursa’da başlayan bu tuhaf hayat yolculuğu yine Bursa’daki şaşırtıcı cenaze töreniyle sona erdi.