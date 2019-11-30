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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ODTÜ’den sahte peygamberliğe tuhaf bir yolculuk

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
ODTÜ’den sahte peygamberliğe tuhaf bir yolculuk

İskender Evrenosoğlu adı uzun bir aradan sonra, 3 gün önce Bursa’da düzenlenen cenaze törenindeki ilginç görüntülerle Türkiye gündemine geldi. Hamitler Mezarlığı Camisi’nin avlusu hıncahınç doluydu. Dualar okuyan kalabalıkta bazı kişiler adeta kendinden geçmiş, titriyordu. Çok sayıda insan gözyaşına boğulmuştu. Onların çoğu, yıllar önce kendini ‘peygamber’ ilan eden Evrenosoğlu’nun peşinden giden insanlardı. Peki kim bu ‘sahte peygamber’ diye tanıdığımız, Diyanet’in “O bir günahkârdı” diyerek cenazesine imam yollamadığı adam?

ÖNCE ODTÜ, ARDINDAN DPT

Geçmişine bakınca çok parlak bir eğitim ve kariyer görünüyor. 1933 yılında Bursa İznik’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra 1956’da İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Banka ve Muhasebe Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra ODTÜ’de ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Türkiye Vakıflar Bankası’nda çalıştı. 1970’lerde ise Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) planlama uzmanı olarak görev aldı. O dönemde ‘Likit Mekanizması’, ‘Türkiye’de Orta Vadeli Krediler’, ‘Türkiye Sanayisinde Finansal Problemler’ gibi ekonomi alanında bazı kitaplara imza attı.

ODTÜ’den sahte peygamberliğe tuhaf bir yolculuk

TARİKATTAN YARGILANDIM

Ancak DPT’de çalıştığı dönemde adı sık sık teşkilat içindeki tarikat faaliyetleriyle gündeme geldi. Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal DPT’nin başındayken, “Kurum tarikatçı yuvası oldu” türü haberler basına yansıdı ve özellikle Evrenosoğlu’na dikkat çekildi. Onun çevresine toplayıp etkilediği bazı gençlerin ailelerinin de şikâyetçi olduğu yazıldı.

Bu iddialardan bir süre sonra, 1986 yılında İskender Evrenosoğlu yargılandı. Kendi sitesinde o dönemi şöyle anlatıyordu: “29 Kasım 1986’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce tutuklandım. Konu ‘Devlet Plânlama Teşkilatı’nda tarikatçılık yapmak’ iddiasıydı. Daha sonra beraat ettim...”

Evrenosoğlu fikirlerini yaymak için 25 Ekim 1989’da ‘Medeniyet, İrfan, Hayır ve Ref’ (Mihr) adlı bir vakıf kurdu. Resmi Gazete’de vakfın kuruluş gerekçesi ‘Yardıma muhtaç kişilere vakıf üyelerinden ve dışarıdan sağlanan yardımları ulaştırmak’ şeklindeydi.

ODTÜ’den sahte peygamberliğe tuhaf bir yolculuk

‘BEN PEYGAMBERİM’ DEDİ

Evrenosoğlu’nun asıl ‘uçuşu’ ise 1995 yılında çıkardığı ‘Risalet Nurları’ kitabıyla oldu ve kendini ‘peygamber’ ilan etti. Evrenosoğlu “Risalet Nurları benim için son derece değerli, Allah’ın büyük lütfu keremiyle yazdırdığı, sohbet niteliğinde bir kitaptır. 1976 senesinde yazdırılmaya başlanmıştır. Kitabın bir sır olarak saklanması emredildiği cihetle, 1986 senesine kadar kasamda muhafaza altına aldım. 29 Kasım 1986’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce tutuklandım. Daha sonra beraat ettim. Böylece kitap önce polislerin, sonra yetkili mahkemenin, oradan da kötü niyetli insanların eline benim rızam olmaksızın geçti” diyordu.

KENDİNİ REKTÖR DE YAPTI

Israrla kendisinin peygamber olduğunu, hatta Allah’ı gördüğünü ileri süren Evrenosoğlu, 1990’lı yılların sonunda ABD’ye gitti. 2000 yılında Amerika’daki Virginia eyaletinde “University Of Allah” (Allah’ın Üniversitesi) adını verdiği bir üniversite kurduğunu duyurdu. Kendisini rektör ilan ettiği ‘üniversitesi’ için “Allah’ın emriyle kurulmuştur. Allah emretmiştir. Bize onu kurmak şerefini bahşetmiştir. Ve mutlaka yardımcı olmuştur bize” dedi. Türkiye’nin ‘Sahte peygamber’ olarak tanıdığı Evrenosoğlu’na ait 5 internet sitesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı bulundu. Yapılan şikâyet üzerine mahkeme 2019 yılında bu sitelere erişimi engelledi.

86 yıl önce Bursa’da başlayan bu tuhaf hayat yolculuğu yine Bursa’daki şaşırtıcı cenaze töreniyle sona erdi.

Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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