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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ODTÜ’de yurt sancısı

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ODTÜ’de yurt sancısı

ODTÜ yerleşkesi içerisine yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı çıkan öğrenciler, 55 gün önce yurdun yapılacağı alana çadır kurup, nöbet başlattı.

Rektörlüğün izniyle dün yerleşkeye giren polis, alanın boşaltılmasını istedi. Öğrenciler buna itiraz edince polis biber gazıyla müdahale etti, 2 öğrenci gözaltına alındı. Alanın boşaltılmasının ardından iş makinaları yerleşkeye girdi ve ağaçlar kesilmeye başladı. Gerginliğin ardından ODTÜ’ye gelen CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, öğrenciler ve ODTÜ akademisyenlerinin itirazları ile sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından kesim durduruldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Arsa kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok” açıklamasını yaptı. ODTÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada ise yurdun arazisinin orman alanı sınırları dışında yapılanmaya müsait ODTÜ Kampus Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği belirtildi. Açıklamada inşaat için kesilecek kavak ağacının yaklaşık 750 olduğu, yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazinin aynen korunacağı, bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacının kesilmeyeceği belirtildi.

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