ODTÜ’de yurt sancısı
ODTÜ yerleşkesi içerisine yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı çıkan öğrenciler, 55 gün önce yurdun yapılacağı alana çadır kurup, nöbet başlattı.
Rektörlüğün izniyle dün yerleşkeye giren polis, alanın boşaltılmasını istedi. Öğrenciler buna itiraz edince polis biber gazıyla müdahale etti, 2 öğrenci gözaltına alındı. Alanın boşaltılmasının ardından iş makinaları yerleşkeye girdi ve ağaçlar kesilmeye başladı. Gerginliğin ardından ODTÜ’ye gelen CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, öğrenciler ve ODTÜ akademisyenlerinin itirazları ile sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından kesim durduruldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Arsa kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok” açıklamasını yaptı. ODTÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada ise yurdun arazisinin orman alanı sınırları dışında yapılanmaya müsait ODTÜ Kampus Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği belirtildi. Açıklamada inşaat için kesilecek kavak ağacının yaklaşık 750 olduğu, yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazinin aynen korunacağı, bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacının kesilmeyeceği belirtildi.
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