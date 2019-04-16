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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ODTÜ’de şenlik muamması

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
ODTÜ’de şenlik muamması

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, sanatçıların sosyal medyada başlattığı seferberliğin ardından, iptal edilen şenliklerle ilgili kısmen geri adım atarak, şenliklerin 24-26 Nisan tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Ancak Kök, Devrim Stadyumu’nu yine vermedi. Seferberliği başlatan sanatçı Haluk Levent, tarafları stadyum konusunda uzlaştıramadığını söyledi.

Rektör Kök, öğrenci gruplarının bazı taleplerini gerekçe göstererek, bu yıl 33’üncüsü yapılması planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’ni iptal etmişti. Öğrenci gruplarının kampustaki tüm alanları talep ettiğini belirten Kök, bu ist eklerin toplam maliyetinin bir milyon TL’nin üstünde olduğunu belirtmişti.

SOSYAL MEDYADA SEFERBERLİK

ODTÜ’deki şenliklerin maddi imkânsızlıklar gerekçesiyle iptal edildiğinin duyulmasının ardından şarkıcı Haluk Levent, Twitter’dan ODTÜ yönetimine, “Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir-iki rock grubu da yanımda getiririm. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz. Haydi sayın Rektörüm!” diye seslenmişti. Levent’in bu çağrısının ardından Sabahat Akkiraz’dan Moğollar’a, Zakkum’dan Genco Erkal’a kadar onlarca ünlü sanatçı ve grup, hiçbir ücret talep etmeden şenliklere katılabileceğini duyurmuştu.
Sosyal medyada sanatçıların öncülük ettiği bu seferberliğin ardından Haluk Levent ile Rektör Kök dün bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından öğrenci topluluklarıyla da buluşan Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ODTÜ için elimden geleni yaptım ama tarafları tek bir konuda uzlaştırmadım. Şenlik yapılacak ama Rektörlük ‘Stadyumu kullanın edin ama konser sahnesini KKM’ye kurun’ diyor. Öğrenciler ise ‘küçük bir sahne de olsa stadyumda yapalım’ diyor. Tek bi konu kaldı. Umarım çözülür!” dedi.

Rektör Kök de dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şenliğin 24-26 Nisan tarihlerinde, desteğini duyuran sanatçıların katılımıyla yapılabileceğini duyurdu. Kök, açıklamasında şenlik için kullanılabilecek alanları sayarken, Devrim Stadyumu’na yer vermedi. 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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