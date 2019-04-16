ODTÜ’de şenlik muamması
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, sanatçıların sosyal medyada başlattığı seferberliğin ardından, iptal edilen şenliklerle ilgili kısmen geri adım atarak, şenliklerin 24-26 Nisan tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Ancak Kök, Devrim Stadyumu’nu yine vermedi. Seferberliği başlatan sanatçı Haluk Levent, tarafları stadyum konusunda uzlaştıramadığını söyledi.
Rektör Kök, öğrenci gruplarının bazı taleplerini gerekçe göstererek, bu yıl 33’üncüsü yapılması planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’ni iptal etmişti. Öğrenci gruplarının kampustaki tüm alanları talep ettiğini belirten Kök, bu ist eklerin toplam maliyetinin bir milyon TL’nin üstünde olduğunu belirtmişti.
SOSYAL MEDYADA SEFERBERLİK
ODTÜ’deki şenliklerin maddi imkânsızlıklar gerekçesiyle iptal edildiğinin duyulmasının ardından şarkıcı Haluk Levent, Twitter’dan ODTÜ yönetimine, “Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir-iki rock grubu da yanımda getiririm. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz. Haydi sayın Rektörüm!” diye seslenmişti. Levent’in bu çağrısının ardından Sabahat Akkiraz’dan Moğollar’a, Zakkum’dan Genco Erkal’a kadar onlarca ünlü sanatçı ve grup, hiçbir ücret talep etmeden şenliklere katılabileceğini duyurmuştu.
Sosyal medyada sanatçıların öncülük ettiği bu seferberliğin ardından Haluk Levent ile Rektör Kök dün bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından öğrenci topluluklarıyla da buluşan Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ODTÜ için elimden geleni yaptım ama tarafları tek bir konuda uzlaştırmadım. Şenlik yapılacak ama Rektörlük ‘Stadyumu kullanın edin ama konser sahnesini KKM’ye kurun’ diyor. Öğrenciler ise ‘küçük bir sahne de olsa stadyumda yapalım’ diyor. Tek bi konu kaldı. Umarım çözülür!” dedi.
Rektör Kök de dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şenliğin 24-26 Nisan tarihlerinde, desteğini duyuran sanatçıların katılımıyla yapılabileceğini duyurdu. Kök, açıklamasında şenlik için kullanılabilecek alanları sayarken, Devrim Stadyumu’na yer vermedi.
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