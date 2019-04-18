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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ODTÜ şenliği stadyumda

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ODTÜ şenliği stadyumda

ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin Devrim Stadyumu’nda kutlanmasına izin vermeyen Rektörlük, sanatçıların ve öğrencilerin günlerdir süren tepkilerinin ardından dün bu kararından vazgeçti.

REKTÖR ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen ve bu yıl 33’üncüsü organize edilecek olan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, rektörlüğün ilk olarak maddi yetersizlikleri gerekçe göstererek iptal etmesiyle tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine sanatçı Haluk Levent, Twitter’dan ODTÜ yönetimine, “Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz” çağrısı yapmıştı. Levent’in bu mesajından sonra onlarca grup ve sanatçı hiçbir ücret talep etmeden şenliklere katılabileceklerini duyurmuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bu seferberliğin ardından, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada şenliğin 24-26 Nisan tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu ancak izin verilen yerler arasında Devrim Stadyumu’na yer vermedi. Bunun üzerine yaklaşık 4 bin öğrenci protesto gösterisi düzenlerken dün Rektörlük, bir kez daha öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, öğrencilerin stadyum talebini kabul etti.

Kararı Hürriyet’e değerlendiren sanatçı Haluk Levent, “Biz araya girerek, uzlaşma zeminini hazırladık. Bugüne kadar diyalog ortamı oluşmamıştı. Ben, zaten tarafların uzlaşacağına inanıyordum. Çok mutlu oldum. Ben de 26 Nisan’da şenliğe katılıp, öğrencilerle bir araya geleceğim” dedi.

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