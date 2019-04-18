ODTÜ şenliği stadyumda
ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin Devrim Stadyumu’nda kutlanmasına izin vermeyen Rektörlük, sanatçıların ve öğrencilerin günlerdir süren tepkilerinin ardından dün bu kararından vazgeçti.
REKTÖR ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ KABUL ETTİ
Her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen ve bu yıl 33’üncüsü organize edilecek olan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, rektörlüğün ilk olarak maddi yetersizlikleri gerekçe göstererek iptal etmesiyle tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine sanatçı Haluk Levent, Twitter’dan ODTÜ yönetimine, “Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz” çağrısı yapmıştı. Levent’in bu mesajından sonra onlarca grup ve sanatçı hiçbir ücret talep etmeden şenliklere katılabileceklerini duyurmuştu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bu seferberliğin ardından, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada şenliğin 24-26 Nisan tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu ancak izin verilen yerler arasında Devrim Stadyumu’na yer vermedi. Bunun üzerine yaklaşık 4 bin öğrenci protesto gösterisi düzenlerken dün Rektörlük, bir kez daha öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, öğrencilerin stadyum talebini kabul etti.
Kararı Hürriyet’e değerlendiren sanatçı Haluk Levent, “Biz araya girerek, uzlaşma zeminini hazırladık. Bugüne kadar diyalog ortamı oluşmamıştı. Ben, zaten tarafların uzlaşacağına inanıyordum. Çok mutlu oldum. Ben de 26 Nisan’da şenliğe katılıp, öğrencilerle bir araya geleceğim” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle