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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.07.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

ODTÜ Rektörlüğü'nden yurt açıklaması

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ODTÜ Rektörlüğü'nden yurt açıklaması

ODTÜ Rektörlüğünden, üniversite kampüs alanı içine yapılacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna kapasitenin dolmaması halinde bile ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği bildirildi.

ODTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci yurdunun ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yapılacağı ifade edildi.

Yurdun arazisinin hem üniversite yönetim kurulunun hem de üniversitede konu ile ilgili komisyon ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki orman alanı sınırları dışında, yapılanmaya müsait ODTÜ Kampüs Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satılmış ve üniversitemiz adına önemli bir gelir elde edilmiş olup ayrıca geçmişte çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak devredilmiştir.

Bugün için üniversitemizin yurt ihtiyacı yaklaşık bin 750 kişilik. KYK yurdunun tamamlanması ile halen Ankara ilinde farklı KYK yurtlarında kalan 434 öğrencimiz de tercih etmeleri halinde kampüsümüzdeki bu yurtta kalabileceklerdir."

ODTÜ'nün açıklamasında, "KYK'nın yaptıracağı yeni yurdun sadece üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik olacağı ve yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile yurda ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği protokolde yer almaktadır. Yurda öğrencilerin kabulü ise, mevcut uygulamada olduğu gibi öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaşanılan süreçten kurumun ve öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için bugünkü gelişmelere sağduyuyla yaklaşan üniversite mensuplarına ve öğrencilere teşekkür edildi.

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