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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
26.08.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

ODTÜ Ormanı'nda yangın paniği

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ANKARA'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yoğun çabası ile söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan kül olurken, alevlere müdahale eden 1'i itfaiye personeli 9 kişi dumanlardan etkilendi.

Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki ODTÜ ormanlarında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için parkta bulunan ve ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ARAÇ YANGIN TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETTİLER

Bu sırada yaklaşık 30 kişilik bir grup, itfaiye ekipleri gelen kadar yangına müdahale etti. Araçlarındaki yangın tüpleri, kürekler ve ağaç dalları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar yangının büyük bir kısmını söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen orman itfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bu arada alevlere müdahale eden 1'i itfaiye personeli 9 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

'HERKES CANLA BAŞLA MÜDAHALE ETTİ'

Piknik yapmak için alana geldiğini belirten Vahdettin Şahin, "Yangın sabah saatlerinde başladı. Bizde araçlardan yangın tüplerini alıp 50-60 kişi müdahale ettik. Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık . Herkes canla başla müdahale etti" dedi.

Demirhan Aru ise, dumanları gördükten sonra yardıma koştuklarını belirterek, "Başta 15-20 kişi müdahale ettik ama yangın rüzgarın etkisiyle çok büyüdü. Sonra yangın tüplerini aldık arabalardan. Çoğu insan yangın başladı diye korktu kaçtı. Buraya müdahale eden 30 kişi, 50 kişi. Büyük bir kısmını kendi başımıza söndürdük. Ama diğer tarafa müdahale 2 saat sürdü. Çok geç geldiler. Ankara'da nefes alacak çok az yerimiz kaldı. Yetkililer bir çözüm almalı. Çok üzüldük. Gözlerimiz doldu. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi" dedi.

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