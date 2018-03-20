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    ODTÜ ormanında operasyon: Yakalandı

    AA
    20.03.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' olduğu öne sürülen İlhan K., ODTÜ ormanında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara sorumlusu olduğu iddia edilen İlhan K.'nin (34) bir süredir ODTÜ'ye ait ormanlık alanda saklandığını belirledi.

    Savcılıktan alınan izinle söz konusu alanda operasyon düzenleyen ekipler, İlhan K.'yi gözaltına aldı. Polise direndiği için kelepçelenerek etkisiz hale getirilen İlhan K., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü kurma ve yönetme ile üç ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi. Beraberindeki bir kadın ile 2013 yılında da gözaltına alınan İlhan K.'nin üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi çıkmış; yaşadığı adreslerde yapılan aramada, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.

    İlhan K.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ancak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, bu nedenle yerinin belirlenmesi için uzun zamandır çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

     

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    Etiketler: DHKP/C , odtü ormanı , operasyon , gündem
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