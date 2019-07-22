ODSGM sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi sayfasındaki erişim sorunu öğrencilerin ve velilerin kafasında soru işareti bıraktı. LGS ve bursluluk gibi pek çok sınavın sonucu MEB'e bağlı olan https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, ODSGM sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından ODSGM'nin resmi sayfasında erişim sorunu meydana geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden öğrenciler ODSGM sistemine akın ediyorlar. ODSGM sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme girişte aksama yaşanıyor. Sitenin yoğun talep görmesi nedeniyle https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi hata veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı aksamanın ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.
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