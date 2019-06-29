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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.06.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu! Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı

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Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu! Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı

ANTALYA’da yaşayan biyoloji öğretmeni bedensel engelli Zeynep Kubilay (39), oturduğu apartmanda aidatların ödenmemesi dolayısıyla asansörün tamir edilemediğini, bu nedenle 4’üncü kattaki dairesinde adeta mahsur kaldığını söyledi.

Kepez ilçesinde bir lisede biyoloji öğretmenliği yapan bedensel engelli Zeynep Kubilay, eğitmenlik yaptığı okula ve otobüs durağına yakın olması nedeniyle Sütçüler Mahallesi’nde apartman dairesi kiraladı. 4’üncü kattaki daireye yerleşen Zeynep öğretmen, birkaç ay sonra apartmanda baş gösteren sıkıntılar nedeniyle kabus yaşamaya başladı.

Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
Apartmanda yaşayanların 40 liralık aylık aidatları düzenli ödememesi nedeniyle aralıklarla binanın elektrik faturaları ödenmedi. Elektriği olmayan binada asansör de çalışmayınca Zeynep öğretmen, bazı günler okula gidemedi. Gitmesi zorunlu olduğu günlerde merdivenleri kullanan Zeynep Kubilay’ın zemin kata inişi 40 dakikayı aşıyor.
Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
’EVİMDE MAHSUR KALIYORUM’

Zeynep Kubilay, apartmanda bir yıldan fazla aidat ödemeyenler olduğunu söyledi. Asansörün de bağlı olduğu ortak elektriğin ödenmeyen faturalar nedeniyle ilgili firma tarafından 2-3 ayda bir kesildiğini dile getiren Kubilay, Şimdi elektriğimiz var ama bugün de asansör bozuldu. 

Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
1200 liralık asansör bakım borcu firmaya ödenmediği için yöneticimiz firmayı arayamıyor. Asansör arızalı olduğu için evden çıkamıyorum. Dışarıdaysam da evime gelemiyorum. Yukarı çıkamadığım için bir hafta kardeşimin evinde kaldığım günler oldu. 
Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
Adeta evimde mahsur kalıyorum. Hastaneye gitmek durumunda kalsam yine gidemeyeceğim. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle mağdur edildim. Komşularımıza neden aidatı ödemediklerini sorduğumuzda asansörü kullanmadıklarını söylüyor" dedi.
Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
ENGELLİLERİN ÜST KATLARDA OTURMA HAKKI OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı günler çalışmayan asansör nedeniyle okula gidemediğini belirten Kubilay, Elektriğin olmadığı günlerde gitmek zorunda kalıyorsam merdivenlerden yavaş yavaş iniyorum. 

Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
Yarım saatten daha fazla bir sürede aşağıya inebiliyorum. Bu da bana bir haftalık ağrı olarak geri dönüyor. İnsanların beklentisi engelli kişilerin giriş katı ya da basamağı olmayan evlerde yaşamasına yönelik. Hepimizin böyle tercihi yok. Ben okula yakın olması ve asansörlü olduğu için bu evi tercih ettim. 
Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı
Asansörün bakım ücretinin ödenmesi, birçok sorunumun ortadan kalkması anlamına geliyor. İnsanların duyarsızlığı nedeniyle bunu yaşıyorum. ’Niye dördüncü katta oturuyorsunuz’ diye soruyorlar. Engelli olduğumuz için üst katlarda oturma hakkımız olmadığını düşünüyorlar" diye konuştu.
Ödenmeyen aidatlar kabusu oldu Zeynep öğretmen evinde mahsur kaldı

 

 

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