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Aysel ALP / ANKARA
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Odalar tepkili: Sit kararı kaçak affıdır

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Odalar tepkili: Sit kararı kaçak affıdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı meslek odalarının tepkisini çekti.

Mimarlar Odası kararın iptali için dava açmaya hazırlanırken Başkan Eyüp Muhcu, gerekçelerini özetle şöyle anlattı:

“2017’deki karar gibi 16 Ekim 2019 tarihli ilke kararı da aynı zamanda tarihi ve arkeolojik sit alanlarıyla çakışan doğal sitlerde bazı yapıların yapılmasının önünü açıyor. Örneğin, Kelebekler Vadisi’ndeki kaçak kamp ve bungalovlar gibi sit alanlarında bugüne kadar yapılan kaçak yapıları, çadır kampları, bungalovları, iskeleleri meşrulaştırıyor. Bir anlamda imar affı getiriyor. Mutlak yapı yasağı kavramı kaldırılıyor. Bungalovlar, kampingler kalıcı oluyor. Yenilerinin yapımını da yasallaştırıyor. Bu tür alanlarda insanın varlığı, konaklaması, yaban hayatı, endemik bitki örtüsünü tehdit ediyor. Bungalov için yol yapılıyor, altyapı, elektrik, kanalizasyon, GSM şebekesi, araba parkı derken orası yaban hayattan çıkıp insanın yaşam alanına dönüyor. Doğayı bozarak rant tesislerine bahane yaratmanın anlamı yok. Bilim, akıl ne gerektiriyorsa o yapılmalı. Oda olarak 2017’deki ilke kararının iptali için Danıştay’da dava açtık. O dava sürerken, eski kararın daha ilerisinde sitleri imara açan, korumasız bırakan, inşaat alanını arttıran yeni kararın iptali için de dava açacağız. Bu karar açıkça hukuka aykırıdır ve bağımsız yargı tarafından iptal edilecektir.”

DAVA AÇACAĞIZ
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe de “Bu kurul kararlarıyla oralara taş ocağı, mermer ocağı, maden sahası açılır, sanayi tesisi kurulur; önce çadır, bungalov sonra otele dönüşür. Biz oda olarak bu kararın iptali için dava açacağız” dedi.

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