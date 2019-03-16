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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ÖÇK’dalar

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
ÖÇK’dalar

Türkiye’nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü ile İzmir Karaburun-Ildır Körfezi özel çevre koruma bölgesi (ÖÇK) ilan edildi. Kıyıya kadar araç girişini önleyecek Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşti. Yeme-içme mekanları, büfeler bungalov tarzı ahşap malzemeden olacak, beton dökülmesine izin verilmeyecek.

ARAÇ YOK

Bu karar ile Türkiye’nin en önemli doğal sit alanlarından olan Salda Gölü ve çevresinde imar planlamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Burdur Valiliği ile bakanlık, öncelikle Salda kıyılarında otopark, duş, tuvalet, soyunma kabinleri, şezlonglar için planlama yapacak. Ardından da Salda’nın çevresinde yer alan üç köy ile bungalov, yürüyüş yolları, dinlenme alanlarını kapsayan millet bahçesi için imar planı hazırlanacak. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Burdur Salda Gölü ile İzmir Karaburun-Ildır Körfezi ve çevresi ÖÇK bölgesi oldu. Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Salda’ya ilişkin en önemli sorun olarak yoğun insan baskısının göl üzerinde yarattığı tehlike gösteriliyor.

SEYYAR FOSEPTİKLER

Yetkililerden edinilen bilgiye göre öncelikle kıyıya kadar araç girişi önlenecek. Otopark alanının sınırları belirlenecek. Yeme-içme mekânları, büfeler bungalov tarzı ahşap malzemeden olacak, beton dökülmesine izin verilmeyecek. Duş, tuvalet giderleri için seyyar foseptikler koyulacak, kanalizasyon sistemi kurulmayacak. Kıyıya ilişkin planlama ve uygulamalar bu sezona yetiştirilecek. Kıyıda konaklamaya izin verilmeyecek.

‘DÜŞÜK’ YAPILAŞMA

Yetkililer, üç köyün ÖÇK kapsamında olduğunu belirterek, bu köylerde kanalizasyon arıtması yapılacağını belirttiler. Bugüne kadar imar planlarını belediyelerin yapması nedeniyle göl ve çevresinin korunmakta güçlük çekildiğine ifade eden yetkililer, ÖÇK ilanıyla imar planını bakanlığın yapacağını söylediler. İmar planlaması öncesinde biyolojik ve zoolojik çalışmalar yapılarak bölgenin üç zona ayrılacağını anlatan yetkililer, hassas nitelikli birinci zonda hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, ikinci zonda doğal tarımın, üçüncü zonda ise düşük yoğunluklu yapılaşmanın mümkün olacağını anlattılar. Yetkililer, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bölgede devam eden inşaatların ise tamamlanmasına izin verileceğini ancak yeni inşaat yapılabilmesi için öncelikle bakanlıktan izin alınması gerektiğini söylediler.

DOĞAYI BOZMADAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem Salda Gölü’nün özel çevre koruma bölgesi ilan edileceğini hem de 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını duyurmuştu. Yetkililer, Salda millet bahçesinin diğer yerlerden farklı bir konseptte hazırlanacağını, beton yolların, doğayı bozacak hiçbir unsurun olmayacağını vurguladılar.

KORUMA AMACIYLA FOÇA’YLA BİRLEŞTİ

ÖÇK’dalar

- AKDENİZ fokunun üreme ve yaşam alanı olan İzmir Karaburun-Ildır Körfezi de dünkü Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla ÖÇK bölgesi ilan edildi. Foça ÖÇK ile körfezin birleştirildiğini belirten yetkililer, fokları korumak için bu kararın alındığını anlattılar. Ancak ÖÇK’ya Çeşme’nin dahil olmadığını ifade eden yetkililer daha çok deniz kısmının özel çevre koruma alanı ilan edildiğini söylediler. Yetkililer, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda fokları koruyacak şekilde bir dizi tedbiri kamuoyuna duyuracaklarını vurguladılar. Doğa Derneği’ne göre Karaburun ve Ildır Körfezine ilişkin tehditler şöyle: “En önemli tehdit turizm amaçlı kıyı yapılaşmasıdır. Yatırımcıların yapılaşmaya izin vermeyen birinci derece sit alanlarının derecesini düşürmeye yönelik baskı ve girişimleri artmaktadır. İnsan faaliyetleri nedeniyle Akdeniz foku önemli ölçüde rahatsız edilmektedir. Yavru foklar balıkçıların bırakma ağlarına takılmakta ve bu türün ölümüne neden olmaktadır. Artan su ürünleri avcılığı, denizdeki aşırı trafiğin ve insan baskısının artmasının yanı sıra, balık stoklarında da gitgide bir azalmaya neden olmaktadır.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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