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Bu karar ile Türkiye’nin en önemli doğal sit alanlarından olan Salda Gölü ve çevresinde imar planlamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Burdur Valiliği ile bakanlık, öncelikle Salda kıyılarında otopark, duş, tuvalet, soyunma kabinleri, şezlonglar için planlama yapacak. Ardından da Salda’nın çevresinde yer alan üç köy ile bungalov, yürüyüş yolları, dinlenme alanlarını kapsayan millet bahçesi için imar planı hazırlanacak. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Burdur Salda Gölü ile İzmir Karaburun-Ildır Körfezi ve çevresi ÖÇK bölgesi oldu. Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Salda’ya ilişkin en önemli sorun olarak yoğun insan baskısının göl üzerinde yarattığı tehlike gösteriliyor.

SEYYAR FOSEPTİKLER

Yetkililerden edinilen bilgiye göre öncelikle kıyıya kadar araç girişi önlenecek. Otopark alanının sınırları belirlenecek. Yeme-içme mekânları, büfeler bungalov tarzı ahşap malzemeden olacak, beton dökülmesine izin verilmeyecek. Duş, tuvalet giderleri için seyyar foseptikler koyulacak, kanalizasyon sistemi kurulmayacak. Kıyıya ilişkin planlama ve uygulamalar bu sezona yetiştirilecek. Kıyıda konaklamaya izin verilmeyecek.

‘DÜŞÜK’ YAPILAŞMA

Yetkililer, üç köyün ÖÇK kapsamında olduğunu belirterek, bu köylerde kanalizasyon arıtması yapılacağını belirttiler. Bugüne kadar imar planlarını belediyelerin yapması nedeniyle göl ve çevresinin korunmakta güçlük çekildiğine ifade eden yetkililer, ÖÇK ilanıyla imar planını bakanlığın yapacağını söylediler. İmar planlaması öncesinde biyolojik ve zoolojik çalışmalar yapılarak bölgenin üç zona ayrılacağını anlatan yetkililer, hassas nitelikli birinci zonda hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, ikinci zonda doğal tarımın, üçüncü zonda ise düşük yoğunluklu yapılaşmanın mümkün olacağını anlattılar. Yetkililer, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bölgede devam eden inşaatların ise tamamlanmasına izin verileceğini ancak yeni inşaat yapılabilmesi için öncelikle bakanlıktan izin alınması gerektiğini söylediler.

DOĞAYI BOZMADAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem Salda Gölü’nün özel çevre koruma bölgesi ilan edileceğini hem de 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını duyurmuştu. Yetkililer, Salda millet bahçesinin diğer yerlerden farklı bir konseptte hazırlanacağını, beton yolların, doğayı bozacak hiçbir unsurun olmayacağını vurguladılar.

KORUMA AMACIYLA FOÇA’YLA BİRLEŞTİ





- AKDENİZ fokunun üreme ve yaşam alanı olan İzmir Karaburun-Ildır Körfezi de dünkü Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla ÖÇK bölgesi ilan edildi. Foça ÖÇK ile körfezin birleştirildiğini belirten yetkililer, fokları korumak için bu kararın alındığını anlattılar. Ancak ÖÇK’ya Çeşme’nin dahil olmadığını ifade eden yetkililer daha çok deniz kısmının özel çevre koruma alanı ilan edildiğini söylediler. Yetkililer, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda fokları koruyacak şekilde bir dizi tedbiri kamuoyuna duyuracaklarını vurguladılar. Doğa Derneği’ne göre Karaburun ve Ildır Körfezine ilişkin tehditler şöyle: “En önemli tehdit turizm amaçlı kıyı yapılaşmasıdır. Yatırımcıların yapılaşmaya izin vermeyen birinci derece sit alanlarının derecesini düşürmeye yönelik baskı ve girişimleri artmaktadır. İnsan faaliyetleri nedeniyle Akdeniz foku önemli ölçüde rahatsız edilmektedir. Yavru foklar balıkçıların bırakma ağlarına takılmakta ve bu türün ölümüne neden olmaktadır. Artan su ürünleri avcılığı, denizdeki aşırı trafiğin ve insan baskısının artmasının yanı sıra, balık stoklarında da gitgide bir azalmaya neden olmaktadır.”