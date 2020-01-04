Öcalan’ın kuzeni öldürüldü

TERÖRİSTBAŞI Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu olduğu belirlenen Metin Arslan’a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu geçen kasım ayında Kuzey Irak’ın Sincar Hanesor bölgesinde yapıldı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre operasyon için düğmeye basılmadan önce Arslan’ın bağlantıları, hareket güzergâhı ve günlük temasları yakından takip edildi. Kasım 2019’da Arslan’ın da bulunduğu değerlendirilen bölgeye kritik bir operasyon düzenlendi.

Yaklaşık bir ay süren inceleme sonucu operasyonda etkisiz hale getirilen kişinin 1968 doğumlu PKK/YPG’nin sözde istihbarat sorumlusu Arslan olduğu kesinleşti. Terör örgütüne 1994’te katılan Arslan’ın, 2004-2007 döneminde örgüt elebaşlarından Duran Kalkan’a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007’de Irak’ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye’ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirlendi. Arslan’ın 2012’de ‘YPG Dış İstihbarat Sorumlusu’ olduğu, 2015’te YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargâhının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye’nin Karaçok’a 2017’de düzenlediği hava harekâtında yaralandığı da öğrenildi.

PKK’YA SİNCAR DARBELERİ

MİT geçen yıl yine kasım ayının sonunda PKK/KCK adına Sincar’da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu “Medya Agit” kod adlı Beraat Afşin’i etkisiz hale getirmişti. MİT’in Nisan 2019’da Sincar’da PKK/KCK hedeflerine yönelik operasyonunda da 4 terörist yakalanmıştı. 15 Ağustos 2018’de ise TSK ve MİT tarafından Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.