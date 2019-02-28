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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ocakta kalp krizi... 11 yıl sonra iş kazası

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Ocakta kalp krizi... 11 yıl sonra iş kazası

Çalıştığı mermer ocağında kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden maden mühendisi Barbaros Oksun’un ölümü 11 yıl sonra iş kazası sayıldı. Kararda, Oksun’un kriz geçirmesinde yaptığı iş veya iş ortamının etkisi olmadığı vurgulanırken “Olayın mesai saatinde gerçekleşmesi yeterli” denildi.

BURDUR’da yaşayan Barbaros Oksun, 3 Nisan 2008’de işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede öldü. Şirket yetkilisi Erol Çelik, o tarihte alınan ifadesinde, Oksun’un kendisini aradığını belirterek “Göğsünde hafif ağrı hissettiğini ancak ciddi olmadığını söyledi. Dışarıdan etki, çarpma veya müdahale olmamıştı. Ne olur ne olmaz diye sağlık ocağına götürdük. Şuuru yerinde ve yürüyebilir vaziyetteydi” dedi.

‘KAZA BİLDİRİMİ YAPILMADI’

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne gittiklerini anlatan Çelik, Oksun’un kalp ve şeker rahatsızlıklarından ötürü öldüğünü söyledi. Kaza bildiriminde bulunulmadığını ifade eden Çelik, “Rahatsızlandığı gün iş yerinde olağanüstü bir durum yoktu. Kalp krizine sürükleyecek bir etken olmamıştır” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2013’te “kalp rahatsızlığının yapılan işle illiyet bağı olmadığı, iş kazası şeklinde değerlendirilemeyeceği” sonucuna vardı. Avukat Turan Hançerli karara itiraz etti. Dilekçede, Oksun’un uzun saatler ve ağır koşullarda çalışmaktan kriz geçirdiği ileri sürüldü. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004 tarihli içtihat kararına göre bir sigortalının işyerinde çalışırken kalp krizi geçirmesinin iş kazası sayıldığı hatırlatıldı. SGK’nın iş yeri defterlerini, Oksun’un tedavi ve hastane kayıtlarını incelenmeden rapor hazırladığı iddia edildi. Bu nedenle Ankara 25’inci İş Mahkemesi’nde dava açıldı.

EŞE VE ÇOCUKLARA MAAŞ

Bilirkişi heyeti 17 Aralık 2018’de sunduğu raporda, Oksun’un kalp krizinin bünyesel faktörlerden kaynaklandığı belirtilerek “Yaptığı iş ve iş ortamının etkisi yoktur” denildi. Olayın mesai saatlerinde meydana geldiği vurgulanarak, iş kazası tanımı yapılırken “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” denilmesinin yeterli sayıldığı anlatıldı. Yargıtay içtihadının bu yönde olduğu belirtilerek Oksun’un ölümünün iş kazası olduğu savunuldu. Ankara 25’inci İş Mahkemesi, 14 Şubat’ta iş kazası kararı verdi. Avukat Hançerli, Oksun’un eşi ve iki çocuğunun emekli maaşı almaya hak kazandıklarını, dava açtıkları 2014’ten itibaren de geçmiş ücretleri alacaklarını kaydetti. Hançerli ayrıca, iş kazası yönünden de dava açacaklarını söyledi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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