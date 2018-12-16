Ocak ayında engelli öğretmen alımı yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, üzerinde, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Selçuk, engelli öğretmen alımıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili soruya cevap verirken, "Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve bu konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır." bilgisini aktardı.
2003'ten bugüne 5 bin 37'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı.
Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti.
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