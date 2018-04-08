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    Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ne demek?

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), önceden nadir olarak görülen bir hastalık olarak kabul edilse de yapılan araştırmalar tam tersini göstermiştir. Psikolojik bir sağlık problemi olan obsesif-kompulsif bozukluk, genellikle ergenlik döneminde ve 20-30’lu yaşlarda başlamasına karşın, okul öncesi çağdaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta görülebilir. Peki Obsesif-kompulsif bozukluk tam olarak ne demek?

    Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) bir Anksiyete (endişe) bozukluğu'dur.  Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) bir Anksiyete (endişe) bozukluğu'dur.  OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır. Ancak bu sadece geçici bir ferahlık sağlamaktadır.

    Obsesif (saplantılı) ritüelleri yapmamak anksiyete (endişe)'yi yükseltebilir. Kişinin bedeninin ve giysilerinin kir, mikrop, toz gibi etkenler; kimyasal maddeler, deterjanlar, zehirler ile idrar, gaita ve diğer beden salgıları ile bulaşacağına ilişkin takıntıları ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için yaptığı davranışlarıdır.2013'te yapılan bir analizle, OKB'li insanlarda işitsel dikkat bozulmadığı halde uzamsal hafıza, daha az sözel hafıza, anlatımda akıcılık, akıl yürütme ve düşünce akışının hızı ile ilgili hafif ama geniş kapsamlı bilişsel eksikliklerin bulunduğu onaylanmıştır.

    ObsesyonKişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.KompulsiyonObsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

    İki tedavi yöntemi kullanılmaktadır
    • Seçici serotonin gerialım inhibitörleri kullanmak
    • Bilişsel davranışçı tedavi uygulamak

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