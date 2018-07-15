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    Obruk korkuttu! Tarla sulayan kardeşler şoke oldu

    AA
    15.07.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır ekili tarlada, yaklaşık 70 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Tarla sulayan kardeşler aniden bir ses duyduklarını, çıkan sesin adeta kulaklarını deldiğini söyledi. Sese doğru giden Cevdet Sayın'ın kardeşi dev çukurla karşılaşınca gözlerine inanamadı.

    İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde Saffet ve Cevdet Sayın'a ait mısır ekili tarlada meydana gelen obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Sürekli obruk oluşan bölgede, bu yeni yaklaşık 70 metre çapındaki, 50 metre derinliğindeki obruğun büyüklüğü dikkati çekti.

    Tarla sahiplerinden Cevdet Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun ortaya çıkmasına şahitlik ettiklerini söyledi.

    Obruk korkuttu Tarla sulayan kardeşler şoke oldu

    "TARLANIN İÇERİSİNE GİREMİYORUZ"

    Korkunç bir ses duyduklarını ifade eden Sayın, şunları kaydetti:

    "Kardeşim ile tarlada sulama yaptığımız sırada obruk oluştu. Obruk oluşumu sırasında çıkan sesler adeta kulaklarımızı deldi. Sanki gök gürültüsü gibiydi. Kardeşim, ne olduğunu anlamak için tarla içinde bir süre gittikten sonra dev bir çukurla karşılaşmış ve büyük korkuyla yanımıza geldi. Sonra obruğun yanına gittik. Gözlerimize inanamadık. Tarlanın ortasında dev bir çukur olmuştu. Damlama sulama boruları çukurun içerisindeydi. Korku ile oradan uzaklaştık. Bölgede halen obruk oluşumu devam ediyordu. Obruk yeni oluştuğu için, kendi çinde küçük çaplı çökmeler devam ediyordu. Korktuğumuz için tarlanın içerisine giremiyoruz. Durumu Belediye ekiplerine haber verdik. Kasım ayında hasat yapılacak. O zaman ne yapacağız bilemiyoruz."

    GAZETECİLER DE ÇÖKMELERE ŞAHİT OLDU

    Öte yandan obruğu görüntülemeye giden basın mensupları da mısır tarlasında aynı obruk içindeki devam eden çökmelere şahit oldu. Yeni obruğa 20 metre kala
    güçlü bir ses duyan gazeteciler, toprak çökmesinin çıkardığı ses karşısında tarladan uzaklaştı.

    Gazeteciler, "Sayısız obruk haberi yaptık ve obruk gördük ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Çökme sırasındaki ses ve toz bulutu
    karşısında çok korktuk. Eğer obruk biz oraya ulaştığımızda meydana gelseydi çukurun içerisinde kalacaktık. Verilmiş sadakamız varmış." ifadesini kullandı.

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    Etiketler: konya , karapınar
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