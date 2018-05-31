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    Obruk göçü: Yeni köyün kuraları çekildi

    Ramazan SARICI/DHA
    31.05.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Çankırı merkeze bağlı İnandık köyünde 3 yıl önce oluşan obruklar nedeniyle tedirgin yaşayan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) alınan taşıma kararının ardından kurulacak yeni köyde, evlerini inşa edecekleri parseller için kura çekti.

    Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı oluşan yaklaşık 15 metre derinlikteki obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

    Obruk göçü: Yeni köyün kuraları çekildi

    ALTI BOŞALDI

    Arazilerinin incelenmesini isteyen 65 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, AFAD İl Müdürlüğü’ne başvurdu. AFAD tarafından yapılan incelemede, bölgenin altında da boşluklar oluştuğu tespit edilince köyün taşınmasına karar verildi. İnandık köyünün yaklaşık 1.5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni köyde 65 konut ve 45 ahır için hak sahipleri tespit edildi. Köylüler, yeni yerleşim için belirlenen 98 bin 268 metrekarelik alanda inşa edilecek evlerinin yerlerini belirlemek üzere, köy odasında noter huzurunda kura çekti.

    Obruk göçü: Yeni köyün kuraları çekildi

    TEHLİKE CİDDİ

    AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, İnandık köyünde meydana gelen obruklar nedeniyle ciddi tehlikenin yaşandığını söyledi. Korkutata, köyün farklı yerlerinde birden fazla obruğun oluştuğunu belirterek, vatandaşların can güvenliği için köyü farklı bir yere taşımaya karar verdiklerini aktardı. 

    Obruk göçü: Yeni köyün kuraları çekildi

    Etiketler: gazetehaberleri , obruk , gündem
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