Obruk göçü... Köy taşınıyor

Son olarak geçtiğimiz ay Karapınar’da, 2 metre çapında, 8 metre derinliğinde yeni bir obruğun oluşması Jeomorfoloji Derneği’ni harekete geçirdi. Derneğin hazırladığı raporda, obruk oluşumunda insan faaliyetlerinin de önemli etkisi olduğu belirtilerek bölgede su isteği yüksek olan ürünlerin yetiştirildiğine dikkat çekildi. Tarım için yeraltından aşırı su çekilmesi, hatalı arazi kullanım tercihleri, yanlış ve denetimsiz tarımsal sulama faaliyetlerinin bölgedeki çözünmeye uygun kireçtaşları içerisinde obruk oluşumlarını tetiklediği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, coğrafi değişkenlerin dikkate alınarak arazi kullanım planının oluşturulması gerektiğini söyledi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Obruk oluşumunun engellenemeyeceğinin vurgulandığı raporda, alınacak tedbirler ile obruk oluşumu hızının yavaşlatılabileceği ve muhtemel zararın azaltılabileceği ifade edildi. Bunun için sıralanan birtakım öneriler ise şöyle:

Konya Kapalı Havzası’nın yıllık su bütçesi gözetilerek multidisipliner bir yaklaşımla bütünleşik bir havza yönetimi projesinin ilgili kamu kurumları tarafından uygulamaya konulması.

Bölgedeki tarımsal faaliyet tercihlerinin coğrafi koşulları dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

Tarımsal faaliyetler için yeraltından çekilen toplam su miktarının hızla azaltılması ve denetim altına alınması.

Karapınar ve çevresinde su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin ekimine denetim ve sınırlama getirilmesi.

Havza için bir arazi kullanım planı yapılarak su ihtiyaçlarına göre her yıl ekilecek ürünler, ekim alanları ve hatta ekimi yapacak çiftçiler belirlenmesi, bu ürünlerin yetişme ve hasat dönemlerinde izlenmesi.

Bölgede, zeminde titreşim yaratacak faaliyetlerden kaçınılması, güncel rezonans etkisini azaltıcı uygulamalara yönelinmesi.

KÖY TAŞINIYOR

ÇANKIRI’nın İnandık Köyü’nde meydana gelen obruklar sebebiyle 65 hanelik köy halkı 3 kilometre mesafedeki sağlam bir bölgeye taşınacak. AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, 65 konutun 45’inin bittiğini söyledi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Uzun yıllar boyunca Konya Kapalı Havzası’nda obruklar üzerinde araştırma yapan Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Doğan, “Olası obruk oluşumları bu havzadaki bazı karayollarında çökmelere, yerleşim bölgelerinde tahribata neden olarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir” dedi.