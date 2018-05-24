Obeziteye karşı okul tostu küçülecek

SAĞLIK Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kantinlerini düzenlemeye devam ediyor. Artık okullara giren poğaça ve tostlar küçülecek. Çocukların bilincini arttırmak ve yediklerinin sağlıklı olup olmadıklarını öğrenmelerini sağlamak için çalışmalar yapılacak.



Araştırmalar, Türkiye’de 7-8 yaş grubu çocukların yüzde 22.5’inin fazla kilolu ve obez olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı da bu nedenle MEB ile okul kantinlerindeki yiyecek ve içecek standardını korumaya çalışıyor. Bu amaçla hazırlanan ‘Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları’ kitapçığındaki yeşil grup (meyve, kuruyemiş, doğal mineralli su, yoğurt, ayran, şekersiz sakızlar gibi) yiyecek ve içeceklerin tüketimi özendirilecek. Bunların okullarda her gün bulundurulması sağlanacak. Turuncu gruptaki (şeker eklenmemiş kahvaltılık gevrekler, simit, poğaça, tost gibi unlu mamuller, yağsız işlenmiş etler, dondurma, yüzde 99’u meyve suyu içeren yenilebilir buzlu ürünler gibi) yiyecek ve içeceklerin ise sık tüketilmesi önlenecek. Bu nedenle okula girecek poğaçalar, simitler ve tostlar küçülecek. Tuz yerine baharatlar kullanılacak.



YÜZDE 22.5’İ KİLOLU VE OBEZ

Kitapçıkta, okul döneminin hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma, etkilenme dönemi olduğu vurgulanarak, özetle şöyle denildi: “Alışkanlıklar bu dönemde oluşmaya başlar. Koruyucu önlemler, ileri yaşlarda genel sağlık üzerinde etkili olabilecek yararlı alışkanlıkların kazanılmasına katkı sağlar. Bu, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının da kazandırılacağı bir fırsatlar dönemi. Bu yaşlarda sağlıklı beslenme davranışı geliştirmeye yönelik doğru öneri ve uygulamaların yetersiz kalması, ilerleyen yaşlarda fazla kilolu ve obez birer yetişkin olunmasına neden olacağı gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de arttırır.”







KIRMIZI TURUNCU YEŞİL NEDİR?

YEŞİL: Besin değeri yüksek.

TURUNCU: Bazı besin ögelerini içermekle birlikte enerji (kalori/kkal), doymuş yağ, tuz (sodyum) ve şeker içeriği yüksek olabilir.

KIRMIZI: Besin değeri düşük ve enerji (kalori/kkal), doymuş yağ, tuz (sodyum) ve şeker içeriği fazla.