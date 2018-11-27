Obezite araştırması: Kanserle savaşan hücreler tıkanıyor
Obezitenin kanser riskini arttırdığı biliniyordu ancak hangi mekanizmayla buna yol açtığı karanlıktaydı. Nature Immunology’de yayınlanan yeni bir araştırmayla anlaşıldı ki obezlerin bağışıklık sistemini oluşturan savaşcı hücreleri yağ ile tıkanıyor. Bu hücreler kanser tümörünü yakalayıp bağlansa bile yok edemiyor. Detaylar şöyle:
BAĞIŞIKLIK BİTİYOR
Brigham Kadın Hastanesi ile Harvard Tıp Okulu’nda da araştırmalar yürüten Dublin Üniversitesi Trinity Kolej İmmünoloji bölümünden Prof. Dr. Lydia Lynch’in başında olduğu araştırmada, obezitenin bağışıklık sistemi hücrelerini tümörlere karşı nasıl etkisiz hale getirdiği keşfedildi. Bu, obezitenin bağışıklık sistemine etkisini gösteren ilk çalışmalardan biri olma özelliği de taşıyor. Araştırmada özellikle fareler ve insanlardan alınan doğal öldürücü hücrelere yoğunlaşıldı. Doğal öldürücü hücreler, beyaz kan hücrelerinin bir çeşidi ve tümörlere karşı bağışık sisteminin harekete geçmesinde önemli rol oynuyor. Obezlerin savaşçı hücreleri yağ ile tıkanıyor. Tıkanma, kanser hücrelerini yok etmesini engelliyor. Ancak hücrelerde yağ birikmesi engellendiğinde hücrelerin tekrardan tümör savaşçı özellik kazandığı tespit edildi.
13 KANSERLE İLİŞKİLİ
Obezitenin kanserlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunun artık net olarak bilindiğini belirten medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, şunları söyledi: “Normalde bağışıklık sistemimiz kanserli ve kanserleşmeye başlayan hücreleri tanıma ve yok etme yeteneğine sahip. Ama kanserleşme sırasında, kanserli hücreler bağışıklık sisteminden kaçma mekanizmaları geliştiriyor. Obezitenin endomterial (rahim), karaciğer, pankreas, kalın bağırsak ve menopoz sonrası meme kanseri de dahil olmak üzere en az 13 farklı kanserin riskini artırdığı bulunmuştu. Obezite ve kanser ilişkisi bilimsel kanıtlarla gösterilmesine karşın, bu ilişkinin kanserleşmeye nasıl katkı sağladığı tam olarak aydınlatılamamıştı. Yeni çalışma obezitenin bağışıklık sistemi hücrelerini tümörlere karşı nasıl etkisiz hale getirdiği gösterdi. Aktif yaşam tarzı, dengeli beslenme ve ideal kiloda kalmanın kanser riskini azalttığı unutulmamalı.”
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