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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Obezite araştırması: Kanserle savaşan hücreler tıkanıyor

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Obezite araştırması: Kanserle savaşan hücreler tıkanıyor

Obezitenin kanser riskini arttırdığı biliniyordu ancak hangi mekanizmayla buna yol açtığı karanlıktaydı. Nature Immunology’de yayınlanan yeni bir araştırmayla anlaşıldı ki obezlerin bağışıklık sistemini oluşturan savaşcı hücreleri yağ ile tıkanıyor. Bu hücreler kanser tümörünü yakalayıp bağlansa bile yok edemiyor. Detaylar şöyle:

BAĞIŞIKLIK BİTİYOR

Brigham Kadın Hastanesi ile Harvard Tıp Okulu’nda da araştırmalar yürüten Dublin Üniversitesi Trinity Kolej İmmünoloji bölümünden Prof. Dr. Lydia Lynch’in başında olduğu araştırmada, obezitenin bağışıklık sistemi hücrelerini tümörlere karşı nasıl etkisiz hale getirdiği keşfedildi. Bu, obezitenin bağışıklık sistemine etkisini gösteren ilk çalışmalardan biri olma özelliği de taşıyor. Araştırmada özellikle fareler ve insanlardan alınan doğal öldürücü hücrelere yoğunlaşıldı. Doğal öldürücü hücreler, beyaz kan hücrelerinin bir çeşidi ve tümörlere karşı bağışık sisteminin harekete geçmesinde önemli rol oynuyor. Obezlerin savaşçı hücreleri yağ ile tıkanıyor. Tıkanma, kanser hücrelerini yok etmesini engelliyor. Ancak hücrelerde yağ birikmesi engellendiğinde hücrelerin tekrardan tümör savaşçı özellik kazandığı tespit edildi.

13 KANSERLE İLİŞKİLİ

Obezitenin kanserlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunun artık net olarak bilindiğini belirten medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, şunları söyledi: “Normalde bağışıklık sistemimiz kanserli ve kanserleşmeye başlayan hücreleri tanıma ve yok etme yeteneğine sahip. Ama kanserleşme sırasında, kanserli hücreler bağışıklık sisteminden kaçma mekanizmaları geliştiriyor. Obezitenin endomterial (rahim), karaciğer, pankreas, kalın bağırsak ve menopoz sonrası meme kanseri de dahil olmak üzere en az 13 farklı kanserin riskini artırdığı bulunmuştu. Obezite ve kanser ilişkisi bilimsel kanıtlarla gösterilmesine karşın, bu ilişkinin kanserleşmeye nasıl katkı sağladığı tam olarak aydınlatılamamıştı. Yeni çalışma obezitenin bağışıklık sistemi hücrelerini tümörlere karşı nasıl etkisiz hale getirdiği gösterdi. Aktif yaşam tarzı, dengeli beslenme ve ideal kiloda kalmanın kanser riskini azalttığı unutulmamalı.”

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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