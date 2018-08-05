ÖABT 2018 soruları ne zaman yayımlanacak? KPSS ÖABT sonrası ilk yorumlar
ÖABT soruları için adayların beklentisi başladı. On binlerce kişinin uzun süredir hazırlandığı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 10.15'te başladı. Sınavın ardından birçok vatandaşın araştırdığı konu ÖABT soruları ve cevaplarının yayım tarihi oldu.İşte, sınavın tamamlanmasının ardından gelmeye başlayan ÖABT yorumları ve soruları hakkında bazı bilgiler
ÖABT soruları ve cevapları, sınavın sona ermesinin ardından araştırılan konular arasında yer aldı. 16 branşta 300 bin öğretmen adayının katılım sağladığı ÖABT sınavı sonrası, sorular ve cevaplar araştırılan konular arasında yer aldı. Sınavın ardından katılım sağladıkları branş kapsamında ÖABT soruları ve cevapları konusunda araştırmalarına başlayan öğretmen adayları, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, ÖSYM sorular ve cevapları ne zaman yayımlayacak? İşte, sınav sonrası gelen ilk yorumlar
ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği öğretmenlik alan bilgisi testinin tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar ilk merak edilen konu oldu. Daha önceki sınavlarda soru ve cevapları kısa süre içerisinde yayımlayan ÖSYM'nin ÖABT soruları ve cevaplarını hafta içerisinde duyurması bekleniyor.
ÖABT SINAVININ İLK YORUMLARI
KPSS ÖABT'nin sona ermesinin ardından öğretmen adaylarından ilk yorumlar gelmeye başladı. İşte, ÖABT hakkında ilk yorumlar;
ÖABT dkab sınavı nasıl bir şeydir kim hazırladı bu soruları :) uzaydan inme tabiri bu herhalde
ÖABT sınavından çıkanlardan duyduğum kadarıyla hepsi tekrar çalışmaya başlayacakmış. Öyle mi cidden?
Öabt, böyle ölmem füze atsaydın.
Hiç bişey öğrenmemiş hissi veren sınav gibi sınav...Teşekkürler
Son 10 dakikada iki şık arasında kaldığın soruların diğerlerini işaretlerken aslında kendini yavaş yavaş batırdığını anlamak yine de devam etmek ve sürenin bitimi. Ul*n bunda da 35 çıkarsa ortalama ne diyeyim ben size
#Öabt 5 şık arasinda kaldim
Bunca zaman boşa okumuşum dedirten bir sınavdı tşk öabt
Uzun zamandır loto oynamıyorduk iyi geldi bu #öabt
Bu ÖABT Edebiyat soruları bir beni mi sarhoş etti? ÖSYM güzel şiirleri beyitleri zaman kaybedelim diye mi koyuyor? Ölüyorum hüzünden.
Sabah uyandım uçuk falan çıkmamıştı dudağımda ama ÖABT sınavına girdim ve sınavdayken dev gibi bi uçuğum oldu.Somatizasyon mu diyorduk???Beynim yandı da
ÖSYM halı silkeler gibi silkeledi. #ÖABT
Dkab öabt'ye sahabe girse o soruları cevaplayamaz ellam o nasıl sorular öyle Ösym bey
Sınav nasıl mı geçti? UTANDIM
Ve son olarak ben bu okulu boşuna okumuş hissi
#öabt tüm senelerin en zoruydu söylenenler. Şahsen bildiklerimi teredütte bıraktım ve %50 olan bir ihtimalde neden %100 yanlış yaparım.
Soruları görüp hangi bölümü okuduğunu unutma rezaleti
#ÖABT
öabt de Aşk-ı memnu’yu sormuşlar bunun için Türkçe Öğretmenliği bitirmeye gerek mi var yazları evde oturmak yeterli
Öabt dkab’ göre ben ilahiyat okumamışım
öabt tarih alanında Avrupa tarihi sorularını Avrupalılara sorsaydiniz onlar bile yapamazdı.
Ben sınav olurken arka fonda Ferhat Göçer'den 'Yıllarım Gitti' şarkısı çalıyordu.
2018 KPSS’yi de atlattığımıza göre 2019 KPSS’ye çalışmaya başlayabiliriz
PDR alan ortalaması 45
Öabt de o eğitim sorularını soruyorsunuzda uygulayan hoca var mı çok merak ediyorum
Yorumları Göster
Yorumları Gizle