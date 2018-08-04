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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.08.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi

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ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak. 300 binden fazla kişinin başvurduğu ÖABT sınavına artık saatler kala, sınava katılım sağlayacak adaylar da bir hata olmaması adına başlama saatini kontrol etmek istiyor. Öte yandan adaylar, KPSS ÖABT sınav giriş yerlerini de sorguluyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Toplam 1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ve KPSS Lisans alan bilgisi oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Gözler bu kez öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı, 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yani ÖABT sınavına çevrildi. İşte, KPSS ÖABT sınavına saatler kala adayların merak ettiği soruların yanıtları...

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin gireceği KPSS ÖABT sınavı 5 Ağustos Pazar günü Saat: 10.15'de başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı kılavuza göre, adayların salonlara girişi oturum başlamadan 15 dakika önce durdurulacak. Sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin gireceği KPSS ÖABT'nin sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava giriş belgesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

KPSS başvuru kılavuzuna göre, adayların sınava giderken ‘KPSS Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurması şart. Bunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının da adayların yanında bulunması gerekiyor. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolayca tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalı. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarıyla geçerlilik süresi dolmuş pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak.

SINAVA GİRİŞTE NELER YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

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