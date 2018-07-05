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    O yunus tekrar ırmağa girdi... Ekipler yine çalışma başlattı

    Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
    05.07.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    BARTIN Irmağı’na girdiği salı günü denize doğru yönlendirilen yunus, bugün yeniden ırmağa girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri, yunusu denize ulaştırılmak için yeniden çalışma başlattı.

    Salı günü Bartın Irmağı’na giren yunus, AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi.

    Bugün aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti.

    O yunus tekrar ırmağa girdi... Ekipler yine çalışma başlattıBotlara binen ekipler, ses çıkararak yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusun denize ulaşması için çabaladı. Irmaktaki balıkların peşine düştüğü düşünülen yunusun denize varabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    O yunus tekrar ırmağa girdi... Ekipler yine çalışma başlattı

    Irmağa giren yunus kurtarıldıIrmağa giren yunus kurtarıldı

    Etiketler: Bartın Irmağı , deniz , balık , son dakika , haberler
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