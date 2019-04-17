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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O yasaya Duma’da onay: Moskova interneti ‘devletleştirecek’

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O yasaya Duma’da onay: Moskova interneti ‘devletleştirecek’

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkede iki yıldır yoğun tartışmalara yol açan internet üzerinde devletin denetimini ciddi ölçüde artıracak “İstikrarlı Runet” yasasını oylayarak kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Yasa uygulanmaya başladığında önüne gelen yabancı gizli servisler Rus vatandaşlarının aralarında neleri yazıştıklarını artık okuyamayacak” diye görüş belirtmişti. Yasa Duma’daki 450 sandalyeden 307 milletvekilinin desteğiyle üçüncü ve nihai oylamayı geçti. Rusya’da internete erişim sağlayan tüm özel ve devlete ait şirketler Rusya hükümetindeki “Roskomnadzor” (Rusya Denetim Komitesi) adlı kurumun sağladığı filtre sistemini alt yapısına yerleştirmek mecburiyetinde kalacak.

FİLTREDEN GEÇECEK

Böylece Rusya’dan dünyaya ve dünyadan Rusya’ya internet üzerinden gelen veriler bu filtreden geçirilmiş olacak. Denetim organının devlet güvenliğini tehdit edici gördüğü tüm erişimler otomatik olarak engellenecek. Bu sistem bir bakıma Çin’in yıllardan beri uyguladığı denetim mekanizmasına benziyor. Rusya yönetimi “ABD’nin bize karşı takındığı olumsuz tavır bu gidişle internetin kesilmesine kadar gidebilir. Rusya’da haberleşmenin felce uğramaması için milli internet ağına ihtiyacımız var” diyor.

Rusya’da hükümeti eleştiren, ancak televizyon, radyo ve yazılı basında görüşlerini dile getiremeyen muhalefet ise yeni internet yasasının asıl kendilerini hedef aldığı görüşünde. Yasanın yakında yürürlüğe girecek olması Rusya’daki iş çevreleri tarafından da endişeyle karşılandı.

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