O yasaya Duma’da onay: Moskova interneti ‘devletleştirecek’
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkede iki yıldır yoğun tartışmalara yol açan internet üzerinde devletin denetimini ciddi ölçüde artıracak “İstikrarlı Runet” yasasını oylayarak kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Yasa uygulanmaya başladığında önüne gelen yabancı gizli servisler Rus vatandaşlarının aralarında neleri yazıştıklarını artık okuyamayacak” diye görüş belirtmişti. Yasa Duma’daki 450 sandalyeden 307 milletvekilinin desteğiyle üçüncü ve nihai oylamayı geçti. Rusya’da internete erişim sağlayan tüm özel ve devlete ait şirketler Rusya hükümetindeki “Roskomnadzor” (Rusya Denetim Komitesi) adlı kurumun sağladığı filtre sistemini alt yapısına yerleştirmek mecburiyetinde kalacak.
FİLTREDEN GEÇECEK
Böylece Rusya’dan dünyaya ve dünyadan Rusya’ya internet üzerinden gelen veriler bu filtreden geçirilmiş olacak. Denetim organının devlet güvenliğini tehdit edici gördüğü tüm erişimler otomatik olarak engellenecek. Bu sistem bir bakıma Çin’in yıllardan beri uyguladığı denetim mekanizmasına benziyor. Rusya yönetimi “ABD’nin bize karşı takındığı olumsuz tavır bu gidişle internetin kesilmesine kadar gidebilir. Rusya’da haberleşmenin felce uğramaması için milli internet ağına ihtiyacımız var” diyor.
Rusya’da hükümeti eleştiren, ancak televizyon, radyo ve yazılı basında görüşlerini dile getiremeyen muhalefet ise yeni internet yasasının asıl kendilerini hedef aldığı görüşünde. Yasanın yakında yürürlüğe girecek olması Rusya’daki iş çevreleri tarafından da endişeyle karşılandı.
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